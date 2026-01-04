Σαμαράς σε Μητσοτάκη για Βενεζουέλα: Οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι επιλεκτικές

Σύνοψη από το

  • Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, επέκρινε τον κ. Μητσοτάκη σχετικά με την τοποθέτησή του για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.
  • Στη δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς τόνισε ότι «ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές, ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση».
  • Ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε πως αυτήν την αλήθεια «θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Αντώνης Σαμαράς

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές, ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση» τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σε δήλωσή του σχετικά με την τοποθέτηση του πρωθυπουργού για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Σαμαράς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «αυτήν την απλή, αλλά πολύτιμη αλήθεια θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Πώς να τη μειώσετε έως και 30% χωρίς στατίνες

Απώλεια βάρους: Πώς να χάσετε εύκολα κιλά, χωρίς fad diets

Επίδομα μητρότητας: «Ξεκλειδώνει» για γυναίκες που το είχαν χάσει – Ποιες θα μπορούν να κάνουν ξανά αίτηση και θα λάβουν αν...

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Από αύριο οι αιτήσεις – Αυτές είναι οι ειδικότητες που ζητούνται

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:21 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ για το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια: «Αριστεία… Άλλο ένα κατόρθωμα για τη διεθνή προβολή της χώρας»

«Αριστεία… Άλλο ένα «κατόρθωμα» για τη διεθνή προβολή της χώρας, το σημερινό μπλακ άουτ στα αε...
14:43 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ελληνική Λύση: Είχαμε προειδοποιήσει από το 2023 για κίνδυνο ολικού «μπλακ άουτ» στα ελληνικά αεροδρόμια

«Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλ...
13:55 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ για Μαρινάκη: Δεν απευθύνεται σε Λωτοφάγους

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής απάντησε στις κυβερνητικές πηγές και ανέφ...
13:37 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Μαρινάκης: Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε ο κ. Τσίπρας για να εκδηλώσει την υποστήριξή του στον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο

«Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε ο κ. Τσίπρας για να εκδηλώσει την υποστήριξή του στον αγαπημένο του...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι