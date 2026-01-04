Σαμαράς σε Μητσοτάκη για Βενεζουέλα: Οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι επιλεκτικές

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές, ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση» τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σε δήλωσή του σχετικά με την τοποθέτηση του πρωθυπουργού για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Σαμαράς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «αυτήν την απλή, αλλά πολύτιμη αλήθεια θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».