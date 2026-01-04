Νιγηρία: Τουλάχιστον 30 νεκροί από επίθεση ενόπλων σε χωριό – Πολλοί απήχθησαν, λέει η αστυνομία

Σύνοψη από το

  • Τουλάχιστον 30 χωρικοί σκοτώθηκαν στην βόρεια Νιγηρία και αρκετοί άλλοι απήχθησαν από ένοπλους που επιτέθηκαν σε ένα χωριό στην πολιτεία του Νίγηρα.
  • Οι ένοπλοι εισέβαλαν στο χωριό Kasuwan-Daji το Σάββατο το βράδυ, άνοιξαν πυρ εναντίον των κατοίκων και κατέστρεψαν την τοπική αγορά και πολλά σπίτια.
  • Κάτοικοι αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 37 και θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερος, ενώ εκπρόσωπος της Καθολικής Εκκλησίας δήλωσε ότι οι ένοπλοι σκότωσαν περισσότερους από 40 ανθρώπους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τουλάχιστον 30 χωρικοί σκοτώθηκαν στην Βόρεια Νιγηρία και αρκετοί άλλοι απήχθησαν από ένοπλους που επιτέθηκαν σε ένα χωριό στην πολιτεία του Νίγηρα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Κυριακή, στο τελευταίο επεισόδιο μιας σειράς θανατηφόρων βιαιοτήτων στην περιοχή που μαστίζεται από συγκρούσεις.

Οι ένοπλοι εισέβαλαν στο χωριό Kasuwan-Daji στην περιοχή Borgu της πολιτείας Νίγηρας το Σάββατο το βράδυ και άνοιξαν πυρ εναντίον των κατοίκων. Κατέστρεψαν επίσης την τοπική αγορά και πολλά σπίτια, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της αστυνομίας της πολιτείας Νίγηρας, Wasiu Abiodun.

Τουλάχιστον δύο κάτοικοι ανέφεραν ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 37 και ότι θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερος, καθώς ορισμένα άτομα εξακολουθούσαν να αγνοούνται μέχρι την Κυριακή. Οι κάτοικοι ανέφεραν επίσης ότι οι δυνάμεις ασφαλείας δεν έχουν φτάσει ακόμη στην περιοχή, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό της αστυνομίας ότι έχουν αποστείλει αστυνομικούς για να αναζητήσουν τους απαχθέντες.

Ο π. Στέφεν Καμπιράτ, εκπρόσωπος της Καθολικής Εκκλησίας της Επισκοπής Κονταγκόρα, όπου συνέβη η επίθεση, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι ένοπλοι σκότωσαν περισσότερους από 40 ανθρώπους και ότι μεταξύ των απαχθέντων υπήρχαν και παιδιά.

16:28 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Πάπας Λέων: Η Βενεζουέλα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ δήλωσε σήμερα ότι η ευημερία των Βενεζουελάνων πρέπει να υπερισχύσει έπειτα α...
15:38 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Η άνοδος και η πτώση από την εξουσία στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο βρισκόταν στο στόχαστρο πολύ πριν συλληφθεί κατά τη...
13:46 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

New York Times: Οι συχνοί χοροί του Μαδούρο έπαιξαν ρόλο στην απόφαση του Τραμπ να τον απομακρύνει από την εξουσία – «Θεωρούσε ότι τον κοροϊδεύει»

Οι New York Times αναφέρουν ότι οι συχνές επιδείξεις χορού του Νικολάς Μαδούρο έπαιξαν ρόλο στ...
13:29 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ιταλία: Χιλιάδες ταξιδιώτες πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο – Tεχνικό πρόβλημα οδήγησε σε ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων

Το ιταλικό αεροδρόμιο του Μπέργκαμο-Όριο αλ Σέριο, κόμβος της Ryanair για πτήσεις προς το Μιλά...
