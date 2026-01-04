Νιγηρία: Τουλάχιστον 30 νεκροί από επίθεση ενόπλων σε χωριό – Πολλοί απήχθησαν, λέει η αστυνομία

Τουλάχιστον 30 χωρικοί σκοτώθηκαν στην Βόρεια Νιγηρία και αρκετοί άλλοι απήχθησαν από ένοπλους που επιτέθηκαν σε ένα χωριό στην πολιτεία του Νίγηρα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Κυριακή, στο τελευταίο επεισόδιο μιας σειράς θανατηφόρων βιαιοτήτων στην περιοχή που μαστίζεται από συγκρούσεις.

Οι ένοπλοι εισέβαλαν στο χωριό Kasuwan-Daji στην περιοχή Borgu της πολιτείας Νίγηρας το Σάββατο το βράδυ και άνοιξαν πυρ εναντίον των κατοίκων. Κατέστρεψαν επίσης την τοπική αγορά και πολλά σπίτια, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της αστυνομίας της πολιτείας Νίγηρας, Wasiu Abiodun.

Τουλάχιστον δύο κάτοικοι ανέφεραν ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 37 και ότι θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερος, καθώς ορισμένα άτομα εξακολουθούσαν να αγνοούνται μέχρι την Κυριακή. Οι κάτοικοι ανέφεραν επίσης ότι οι δυνάμεις ασφαλείας δεν έχουν φτάσει ακόμη στην περιοχή, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό της αστυνομίας ότι έχουν αποστείλει αστυνομικούς για να αναζητήσουν τους απαχθέντες.

Ο π. Στέφεν Καμπιράτ, εκπρόσωπος της Καθολικής Εκκλησίας της Επισκοπής Κονταγκόρα, όπου συνέβη η επίθεση, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι ένοπλοι σκότωσαν περισσότερους από 40 ανθρώπους και ότι μεταξύ των απαχθέντων υπήρχαν και παιδιά.