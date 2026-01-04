Eurovision 2026 – «Sing for Greece»: Απόψε ο εθνικός τελικός – Οι 28 συμμετοχές

Η μουσική… δυναμώνει, οι προβολείς ανάβουν και το ταξίδι προς τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη ξεκινά επίσημα απόψε, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στην ΕΡΤ.

Από τις 19:00 έως τις 22:00, η ΕΡΤ1 μάς προσκαλεί σε μια λαμπερή, τρίωρη βραδιά με την εκπομπή «Sing for Greece» | Εθνικός Τελικός Eurovision 2026 | Ο δρόμος για τον Τελικό.

Η Μπέτυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, μας ξεναγούν στον κόσμο των 28 συμμετοχών που διεκδικούν την ελληνική εκπροσώπηση.
Ιστορίες, όνειρα, backstage στιγμές, συνεντεύξεις, μουσικές εκπλήξεις και φυσικά… πρώτες γεύσεις από τα τραγούδια που θα ακουστούν στον Εθνικό Τελικό του Φεβρουαρίου!

Η βραδιά επιφυλάσσει και πολλές εκπλήξεις: Η Klavdia επιστρέφει στη σκηνή σε έναν ξεχωριστό ρόλο, φέρνοντας τον δικό της παλμό και το απαραίτητο γούρι στους φετινούς διαγωνιζόμενους!
Στο φινάλε της βραδιάς, ζωντανά η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του Εθνικού Τελικού του Φεβρουαρίου. Μια στιγμή-κλειδί που σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη της τελικής ευθείας προς τη Eurovision 2026.

