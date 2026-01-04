Μαδούρο: Η γκρι φόρμα που φορούσε στο «USS Iwo Jima» έγινε… ανάρπαστη – Χαμός στα social media και απότομη αύξηση στα Google Trends

Μια εικόνα που συνδύασε με τον πιο απρόβλεπτο τρόπο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα με τη streetwear κουλτούρα ήταν αρκετή για να ανατρέψει τις τάσεις στα social media και να επαναφέρει στο προσκήνιο… ένα σύνολο της Nike.

Το ενδιαφέρον για το Nike Tech Fleece εκτοξεύτηκε από τη στιγμή που φωτογραφίες του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, φορώντας το δημοφιλές outfit, κατέκλυσαν τα social media.

Η πλέον viral εικόνα αναρτήθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην πλατφόρμα Truth Social και αργότερα από τον Λευκό Οίκο στο Χ, και έδειχνε τον συλληφθέντα Μαδούρο να βρίσκεται πάνω στο πλοίο «USS Iwo Jima», καθ’ οδόν προς τη Νέα Υόρκη.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026



Το ασυνήθιστο θέαμα ενός πολιτικού ντυμένου με πολυτελή αθλητική ένδυση, ενώ φορά χειροπέδες, προκάλεσε καταιγισμό από memes.

Venezuelan President Nicolás Maduro was wearing a Nike Tech Fleece sweatsuit upon being captured by the U.S. pic.twitter.com/wL19Plxvnm — JustFreshKicks (@JustFreshKicks) January 4, 2026

They caught #NicolasMaduro in his Nike Tech outfit. pic.twitter.com/x2FPRMyt8l — Sightline Media 🔮 (@Sightline_Media) January 4, 2026



Το «Nike Tech» εκτοξεύτηκε αμέσως στις τάσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να σχολιάζουν και να αναπαράγουν την εικόνα με αμέτρητους τρόπους.

That Maduro Nike Tech Fleece is now a top seller. The reviews 💀 pic.twitter.com/KIUhbvlOv8 — Da Dad (@RogueLeaderLA) January 4, 2026

Nicolás Maduro drip Nike Tech pic.twitter.com/BMUwIRPtpe — DEXANFETAMINA (@dexabot) January 3, 2026



Πολλοί άρχισαν να «αποκωδικοποιούν» την εικόνα, αναζητώντας πληροφορίες για το outfit που εμφανιζόταν σε αυτή ο Μαδούρο, ο οποίος έχει δεμένα μάτια, χειροπέδες και ακουστικά ακύρωσης θορύβου.

Sold out en el outfit de Maduro Nike Tech 🔥 pic.twitter.com/LfuQQPcGd4 — Eve (@EvegonzI) January 4, 2026



Σύμφωνα με το Google Trends, οι αναζητήσεις για το «Nike Tech» παρουσίασαν αισθητή αύξηση τις τελευταίες ώρες.

Η απότομη αυτή άνοδος στις αναζητήσεις συνοδεύτηκε και από αυξημένο ενδιαφέρον για τον ίδιο τον Μαδούρο, ο οποίος παρέμεινε μία από τις κορυφαίες αναζητήσεις στο Google από τη σύλληψή του και μετά.

Το Nike Tech Fleece λανσαρίστηκε αρχικά το 2013, ως μέρος της συλλογής Tech Pack της Nike. Γνωστό για τον κομψό σχεδιασμό του, αποτέλεσε για χρόνια σταθερή επιλογή για τους φίλους της μάρκας.