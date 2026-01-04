Μαδούρο: Η γκρι φόρμα που φορούσε στο «USS Iwo Jima» έγινε… ανάρπαστη – Χαμός στα social media και απότομη αύξηση στα Google Trends

  • Το ενδιαφέρον για το Nike Tech Fleece εκτοξεύτηκε από τη στιγμή που φωτογραφίες του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, φορώντας το δημοφιλές outfit, κατέκλυσαν τα social media.
  • Η πλέον viral εικόνα, που αναρτήθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε καταιγισμό από memes και εκτόξευσε το «Nike Tech» στις τάσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  • Σύμφωνα με το Google Trends, οι αναζητήσεις για το «Nike Tech» παρουσίασαν αισθητή αύξηση τις τελευταίες ώρες, συνοδευόμενη από αυξημένο ενδιαφέρον για τον ίδιο τον Μαδούρο.
Μαδούρο: Η γκρι φόρμα που φορούσε στο «USS Iwo Jima» έγινε… ανάρπαστη – Χαμός στα social media και απότομη αύξηση στα Google Trends

Μια εικόνα που συνδύασε με τον πιο απρόβλεπτο τρόπο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα με τη streetwear κουλτούρα ήταν αρκετή για να ανατρέψει τις τάσεις στα social media και να επαναφέρει στο προσκήνιο… ένα σύνολο της Nike.

Το ενδιαφέρον για το Nike Tech Fleece εκτοξεύτηκε από τη στιγμή που φωτογραφίες του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, φορώντας το δημοφιλές outfit, κατέκλυσαν τα social media.

Η πλέον viral εικόνα αναρτήθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην πλατφόρμα Truth Social και αργότερα από τον Λευκό Οίκο στο Χ, και έδειχνε τον συλληφθέντα Μαδούρο να βρίσκεται πάνω στο πλοίο «USS Iwo Jima», καθ’ οδόν προς τη Νέα Υόρκη.


Το ασυνήθιστο θέαμα ενός πολιτικού ντυμένου με πολυτελή αθλητική ένδυση, ενώ φορά χειροπέδες, προκάλεσε καταιγισμό από memes.


Το «Nike Tech» εκτοξεύτηκε αμέσως στις τάσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να σχολιάζουν και να αναπαράγουν την εικόνα με αμέτρητους τρόπους.


Πολλοί άρχισαν να «αποκωδικοποιούν» την εικόνα, αναζητώντας πληροφορίες για το outfit που εμφανιζόταν σε αυτή ο Μαδούρο, ο οποίος έχει δεμένα μάτια, χειροπέδες και ακουστικά ακύρωσης θορύβου.


Σύμφωνα με το Google Trends, οι αναζητήσεις για το «Nike Tech» παρουσίασαν αισθητή αύξηση τις τελευταίες ώρες.

«Nike Tech» τις τελευταίες 7 ημέρες / Πηγή: Google Trends
«Nike Tech» την προηγούμενη ημέρα / Πηγή: Google Trends
«Nike Tech» τις τελευταίες 4 ώρες / Πηγή: Google Trends

Η απότομη αυτή άνοδος στις αναζητήσεις συνοδεύτηκε και από αυξημένο ενδιαφέρον για τον ίδιο τον Μαδούρο, ο οποίος παρέμεινε μία από τις κορυφαίες αναζητήσεις στο Google από τη σύλληψή του και μετά.

«Nicolas Maduro» τις τελευταίες 7 ημέρες / Πηγή: Google Trends

Το Nike Tech Fleece λανσαρίστηκε αρχικά το 2013, ως μέρος της συλλογής Tech Pack της Nike. Γνωστό για τον κομψό σχεδιασμό του, αποτέλεσε για χρόνια σταθερή επιλογή για τους φίλους της μάρκας.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Complex Style (@complexstyle)

