Πάπας Λέων: Η Βενεζουέλα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα

  • Ο πάπας Λέων ΙΔ’ δήλωσε ότι η ευημερία των Βενεζουελάνων πρέπει να υπερισχύσει έπειτα από τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος μεταφέρθηκε ΗΠΑ, και ζήτησε «να διασφαλιστεί η κυριαρχία της χώρας».
  • Ο Αμερικανός πάπας τόνισε πως «η ευημερία του αγαπητού λαού της Βενεζουέλας πρέπει να υπερισχύσει πέρα όποιου άλλου ζητήματος και να οδηγήσει να ξεπεραστεί η βία και στην υιοθέτηση οδών δικαιοσύνης και ειρήνης, διασφαλίζοντας την κυριαρχία της χώρας».
  • Ο Λέων ΙΔ’ κάλεσε η Βενεζουέλα να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα και για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Φωτογραφία: AP

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ δήλωσε σήμερα ότι η ευημερία των Βενεζουελάνων πρέπει να υπερισχύσει έπειτα από τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος μεταφέρθηκε ΗΠΑ σε μια αμερικανική επιχείρηση, και ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας ζήτησε «να διασφαλιστεί η κυριαρχία της χώρας».

«Η ευημερία του αγαπητού λαού της Βενεζουέλας πρέπει να υπερισχύσει πέρα όποιου άλλου ζητήματος και να οδηγήσει να ξεπεραστεί η βία και στην υιοθέτηση οδών δικαιοσύνης και ειρήνης, διασφαλίζοντας την κυριαρχία της χώρας», δήλωσε ο Αμερικανός πάπας μετά την προσευχή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.

Ο Λέων ΙΔ’ κάλεσε η Βενεζουέλα να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα και για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

