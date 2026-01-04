GBL: Αήττητος «πρωταθλητής Χειμώνα» ο Ολυμπιακός – Κέρδισε τον Άρη 84-95

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός «πέρασε» αλώβητος από το Αλεξάνδρειο, κερδίζοντας τον Άρη με 95-84 και διατηρώντας το αήττητό του στο πρωτάθλημα, στο κλείσιμο του πρώτου γύρου.
  • Εξαιρετικό το δημιουργικό παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους» με 32 ασίστ, με κορυφαίους τους Σάσα Βεζένκοφ (23 πόντοι) και Ντόντα Χολ (19 πόντοι).
  • Ο Άρης υπέστη τη δεύτερη συνεχή ήττα του στην GBL, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Αμίν Νουά που τελείωσε το ματς με νταμπλ-νταμπλ (20 πόντοι, 11 ριμπάουντ).
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός
Φωτογραφία: Intime

Υπερέχοντας, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός «πέρασε» αλώβητος σήμερα, από το Αλεξάνδρειο, για τη 13η αγωνιστική της Greek Basketball League, απέναντι στον μαχητικό Άρη. Κέρδισε με 95-84 και διατήρησε το αήττητό του στο πρωτάθλημα, στο κλείσιμο του πρώτου γύρου.

Εξαιρετικό το δημιουργικό παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι είχαν 32 ασίστ, οι 14 από τις οποίες προέκυψαν από τον Τόμας Γουόκαπ. Κορυφαίοι τους στο παρκέ ήταν οι Σάσα Βεζένκοφ (23 πόντοι, 5 ασίστ), Ντόντα Χολ (19 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα).

Με νταμπλ-νταμπλ τελείωσε το ματς για τον Άρη, ο οποίος υπέστη τη δεύτερη συνεχή ήττα του στην GBL (προηγήθηκε το εκτός έδρας αρνητικό αποτέλεσμα από την ΑΕΚ), ο Αμίν Νουά (20 πόντοι, 11 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 43-45, 63-73, 84-95

Με αποκλειστικό εκφραστή τον Νουά (3/3 δίποντα), ο Άρης προηγήθηκε στο δίλεπτο της αναμέτρησης με 6-4. Το δημιουργικό παιχνίδι του Γουόκαπ (6 ασίστ στο πρώτο δεκάλεπτο), έφερε σε θέση βολής τους Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Χολ και επέτρεψε στον Ολυμπιακό να «γράψει» σερί 0-9 και να γίνει «αφεντικό» στο παρκέ στο 5’ με +7 (6-13). Προβάδισμα που είχε και στο 9’ (18-25), με τον Ντόρσεϊ να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση.

Επενδύοντας στην εκτελεστική του δεινότητα από τα 6.75, αρχικά με τους Κουλμπόκα, Μήτρου-Λονγκ, ο Άρης «απάντησε» με επιμέρους 12-2 και πήρε τα ηνία στο σκορ (30-27) στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου. Διαφορά που είχε στο 16’ (40-37), αλλά και στο 18’ (43-40), με τρίποντα από τους Νουά και Άντζουσιτς, αντίστοιχα.

Οι «ερυθρόλευκοι»… απάντησαν με σερί 0-11, έχοντας τους Βεζένκοφ, Χολ, Ντόρσεϊ να σκοράρουν με άνεση και ξέφυγαν στο 21’ με +8 (43-51). Απόσταση την οποία έστειλαν στο 25’ στο +14 (49-63) και στο 27’ στο +15 (55-70).

Ο Άρης πλησίασε στο 32’ στους τρεις πόντους (70-73), με διαδοχικά τρίποντα ο Φουρνιέ πήγε τον Ολυμπιακό ξανά στο +9 (33’ 70-79), οι Θεσσαλονικείς, όμως, δεν εγκατέλειψαν το ματς.

Με επιμέρους 10-3 και τους Άντζουσιτς, Μήτρου-Λονγκ, Νουά να βάζουν την μπάλα στο καλάθι μείωσαν στο 36’ στο καλάθι (80-82). Ο Ολυμπιακός «απάντησε» τάχιστα με σερί 0-9, απέκτησε στο 38’ «αέρα» 11 πόντων (80-91) και «καθάρισε», ουσιαστικά, με τη νίκη.

Διαιτητές: Τηγάνης, Χατζημπαλίδης, Τεφτίκης

Οι συνθέσεις:

  • ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 13 (1), Νουά 20 (2), Πουλιανίτης 3 (1), Ίνοκ, Άντζουσιτς 19 (4), Τζόουνς 10 (1), Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 8, Κουλμπόκα 11 (3)
  • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 4, Βεζένκοφ 23, Παπανικολάου 7 (1), Ντόρσεϊ 13 (3), Χολ 19, Νιλικίνα 4, Λαρεντζάκης, Μόρις 8 (2), Πίτερς, Αντετοκούνμπο 3, Φουρνιέ 14 (4)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης

Τα AI sex bots μπορούν να τροφοδοτήσουν τις σεξουαλικές φαντασιώσεις πιο γρήγορα από έναν σύντροφο, σύμφωνα με νέα μελέτη

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται πλήρη απαλλαγή και ποιοι θα πληρώσουν μισό φόρο

Θεοφάνια: Πώς διαμορφώνεται η αμοιβή όσων εργαστούν την Τρίτη

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:13 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Copa Africa: Στους «8» της διοργάνωσης το Μάλι – Κέρδισε 3-2 στα πέναλτι την Τυνησία

Το Μάλι μπορεί να έπαιζε με δέκα παίκτες από το 26ο λεπτό, όμως δεν λύγισε. Παρά το αριθμητικό...
20:08 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός: Κέρδισε 3-0 τον ΟΦΗ και πήρε το Super Cup – Δείτε τα γκολ του αγώνα

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο του πλανήτη για το 2026, καθώς πήρε το Super Cup Ελλάδ...
03:20 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός: Αποθεώθηκε η αποστολή της ομάδας όταν έφτασε στο ΣΕΦ μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού – Δείτε βίντεο

Οι φίλοι του Ολυμπιακού επεφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή στους παίκτες της ομάδας και στον Γιώργο...
01:50 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Αγγελόπουλος: Στόχος δεν είναι να έχουμε τον Παναθηναϊκό στο 10-0, αλλά να κατακτήσουμε την κορυφή

Μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού με σκορ 87-82, ο ισχυρός άνδρας της «ε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι