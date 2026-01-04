Βενεζουέλα: Βίντεο από τη μεταφορά της Σίλια Φλόρες στη Νέα Υόρκη μετά τη σύλληψη

Πλάνα από τη Νέα Υόρκη, στα οποία η Σίλια Φλόρες εμφανίζεται να φτάνει στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) φορώντας ένα χακί αντιανεμικό μπουφάν με κουκούλα, κάνουν το γύρο του διαδικτύου μετά τη σύλληψη της ίδιας και του συζύγου της, Προέδρου της Βενεζουέλας, λίγες ώρες αφότου ολοκληρώθηκε η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας που οδήγησε στην ανατροπή και κράτηση του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες έφτασαν το απόγευμα του Σαββάτου στην Αεροπορική Βάση Στιούαρτ της Εθνοφρουράς, βόρεια της Νέας Υόρκης.

Το ζευγάρι συνελήφθη κατά τη διάρκεια της νύχτας από την κατοικία τους στο Καράκας και μεταφέρθηκαν αρχικά στο πολεμικό πλοίο «USS Iwo Jima», προτού μεταφερθούν αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες.

🔴 Así fue la llegada de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores al cuartel de la DEA en Nueva York. “Happy new year”, dice Maduro al caminar por el sitio, mostrando incomodidad en una pierna. pic.twitter.com/liWQGsW9fe — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) January 4, 2026



Σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης που μίλησαν στο CBS News, το ζευγάρι ενδέχεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή ακόμη και τη Δευτέρα.

Aquí la tienen: Cilia Flores, esposada.

Que este sea solo el comienzo del fin de la dictadura en Venezuela. pic.twitter.com/FKEDm0vgxx — Thabata Molina (@Thabatica) January 4, 2026



Βίντεο κατέγραψαν αεροσκάφος να προσγειώνεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Στιούαρτ, περίπου 97 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Νέας Υόρκης, με αρκετά μέλη αμερικανικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων προσωπικό του FBI και άλλων υπηρεσιών, να επιβιβάζονται στο αεροπλάνο μετά την προσγείωσή του.

Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife land at Stewart Air National Guard Base, just north of New York City, hours after their capture during a daring U.S. military operation in Caracas. Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured overnight from their home in… pic.twitter.com/uoRXmdmZAw — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 3, 2026

Ο Μαδούρο μεταφέρθηκε στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC), ομοσπονδιακή εγκατάσταση κράτησης στο Μπρούκλιν, περίπου στις 8:52 μ.μ. τοπική ώρα το Σάββατο.

🗽Una escena que parece sacada de una película. Los helicópteros que transportan a Nicolás Maduro 🇻🇪 y su esposa, Cilia Flores, vuelan frente a la Estatua de la Libertad tras abandonar el edificio de la DEA camino al Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Brooklyn 🇺🇸. https://t.co/XlovNk94Io pic.twitter.com/heI2a1affZ — SergioLR🪖 (@CasetaBosque) January 4, 2026



Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου δεν προβλεπόταν να κρατηθεί σε ξεχωριστή πτέρυγα, ενώ το καθεστώς κράτησης της συζύγου του παρέμενε άγνωστο.

MDC Blues: Maduro has arrived in the Metropolitan Detention Center in Brooklyn. Inner City Press on alert for his presentment in SDNY in lower Manhattan – and Monday UN Security Council meeting even as banned from entry by @AntonioGuterres – watch this feed https://t.co/efh4vW4EkU pic.twitter.com/s5wCXgr31k — Inner City Press (@innercitypress) January 4, 2026



Το MDC είναι ένα από τα λίγα κέντρα κράτησης στις ΗΠΑ που διαθέτουν τη δυνατότητα φιλοξενίας κρατουμένων υψηλής ασφαλείας και είναι γνωστό για την κράτηση άλλων προβεβλημένων κατηγορουμένων, όπως ο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, ο Λουίτζι Μαντζιόνε, ο Σον «Diddy» Κομπς και η Γκισλέιν Μάξγουελ.