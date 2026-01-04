Βενεζουέλα: Βίντεο από τη μεταφορά της Σίλια Φλόρες στη Νέα Υόρκη μετά τη σύλληψη

Σύνοψη από το

  • Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, έφτασαν το απόγευμα του Σαββάτου στην Αεροπορική Βάση Στιούαρτ της Εθνοφρουράς, βόρεια της Νέας Υόρκης, μετά τη σύλληψή τους.
  • Το ζευγάρι συνελήφθη κατά τη διάρκεια της νύχτας από την κατοικία τους στο Καράκας και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες. Σύμφωνα με πηγές, ενδέχεται να οδηγηθούν ενώπιον δικαστή ακόμη και τη Δευτέρα.
  • Ο Μαδούρο μεταφέρθηκε στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC) στο Μπρούκλιν, μια ομοσπονδιακή εγκατάσταση γνωστή για τη φιλοξενία κρατουμένων υψηλής ασφαλείας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βενεζουέλα: Βίντεο από τη μεταφορά της Σίλια Φλόρες στη Νέα Υόρκη μετά τη σύλληψη

Πλάνα από τη Νέα Υόρκη, στα οποία η Σίλια Φλόρες εμφανίζεται να φτάνει στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) φορώντας ένα χακί αντιανεμικό μπουφάν με κουκούλα, κάνουν το γύρο του διαδικτύου μετά τη σύλληψη της ίδιας και του συζύγου της, Προέδρου της Βενεζουέλας, λίγες ώρες αφότου ολοκληρώθηκε η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας που οδήγησε στην ανατροπή και κράτηση του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες έφτασαν το απόγευμα του Σαββάτου στην Αεροπορική Βάση Στιούαρτ της Εθνοφρουράς, βόρεια της Νέας Υόρκης.

Το ζευγάρι συνελήφθη κατά τη διάρκεια της νύχτας από την κατοικία τους στο Καράκας και μεταφέρθηκαν αρχικά στο πολεμικό πλοίο «USS Iwo Jima», προτού μεταφερθούν αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες.


Σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης που μίλησαν στο CBS News, το ζευγάρι ενδέχεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή ακόμη και τη Δευτέρα.


Βίντεο κατέγραψαν αεροσκάφος να προσγειώνεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Στιούαρτ, περίπου 97 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Νέας Υόρκης, με αρκετά μέλη αμερικανικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων προσωπικό του FBI και άλλων υπηρεσιών, να επιβιβάζονται στο αεροπλάνο μετά την προσγείωσή του.

Ο Μαδούρο μεταφέρθηκε στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC), ομοσπονδιακή εγκατάσταση κράτησης στο Μπρούκλιν, περίπου στις 8:52 μ.μ. τοπική ώρα το Σάββατο.


Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου δεν προβλεπόταν να κρατηθεί σε ξεχωριστή πτέρυγα, ενώ το καθεστώς κράτησης της συζύγου του παρέμενε άγνωστο.


Το MDC είναι ένα από τα λίγα κέντρα κράτησης στις ΗΠΑ που διαθέτουν τη δυνατότητα φιλοξενίας κρατουμένων υψηλής ασφαλείας και είναι γνωστό για την κράτηση άλλων προβεβλημένων κατηγορουμένων, όπως ο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, ο Λουίτζι Μαντζιόνε, ο Σον «Diddy» Κομπς και η Γκισλέιν Μάξγουελ.

