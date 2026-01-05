Copa Africa: Καμερούν και Μαρόκο προκρίθηκαν στους «8» της διοργάνωσης – Βασικός ο Ελ Κααμπί

Σύνοψη από το

  • Το Καμερούν και το Μαρόκο εξασφάλισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά του Copa Africa, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες στην επόμενη φάση.
  • Οι «Αδάμαστοι Λέοντες» του Καμερούν επικράτησαν της Νότιας Αφρικής με 2-1, παίρνοντας το τέταρτο εισιτήριο για τους «8».
  • Το Μαρόκο νίκησε την Τανζανία με 1-0 χάρη στο γκολ του Μπραχίμ Ντίαθ, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να αγωνίζεται για 77 λεπτά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Copa Africa: Καμερούν και Μαρόκο προκρίθηκαν στους «8» της διοργάνωσης – Βασικός ο Ελ Κααμπί
Brahim Díaz fires Morocco into the Africa Cup of Nations quarterfinals where Cameroon awaits

Το Καμερούν και το Μαρόκο εξασφάλισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά του Copa Africa, με δύο νίκες που επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους στη φάση των «16». Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στην επόμενη φάση.

Οι «Αδάμαστοι Λέοντες» του Καμερούν επικράτησαν της Νότιας Αφρικής με 2-1, παίρνοντας το τέταρτο εισιτήριο για τους «8». Ο Τζούνιορ Τσαμαντέ άνοιξε το σκορ στο 34ο λεπτό, ενώ ο Κριστιάν Κοφάνε έκανε το 2-0 στο 47΄. Οι Νοτιοαφρικανοί μείωσαν στο 88΄ με τον Ένβιντενς Μακγκόπα, αλλά δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα. Έτσι, το Καμερούν πήρε δίκαια την πρόκριση και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη διοργανώτρια ομάδα.

Το Μαρόκο, από την πλευρά του, δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση απέναντι στην Τανζανία. Στο ματς που έγινε στη Ραμπάτ, οι γηπεδούχοι νίκησαν με 1-0 χάρη στο γκολ του Μπραχίμ Ντίαθ στο 64ο λεπτό. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αγωνίστηκε για 77 λεπτά προτού δώσει τη θέση του στον Εν-Νεσίρι, σε έναν αγώνα που οι Μαροκινοί έλεγξαν απόλυτα και κράτησαν χωρίς πρόβλημα το προβάδισμα ως το τέλος.

Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό

Η κλήρωση παρέχεται από το Sofascore

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένα νέο κεφάλαιο για την παγκόσμια υγεία ανοίγει το 2026

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης

myPROPERTY: Νέες κατηγορίες δηλώσεων στην πλατφόρμα από αύριο – Ποιες αφορά

Καιρός: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Σκόνη από την Σαχάρα στα δυτικά και νότια

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:15 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ταϊρίκ Τζόουνς: Προβάρει τα «ερυθρόλευκα» ο Αμερικανός σέντερ – Μένει ελεύθερος από την Παρτιζάν και έρχεται στον Ολυμπιακό

Ο Αμερικανός σέντερ της Παρτίζαν, Ταϊρίκ Τζόουνς, είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπ...
18:25 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

GBL: Αήττητος «πρωταθλητής Χειμώνα» ο Ολυμπιακός – Κέρδισε τον Άρη 84-95

Υπερέχοντας, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός «πέρασε» αλώβητος σήμερα, α...
03:13 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Copa Africa: Στους «8» της διοργάνωσης το Μάλι – Κέρδισε 3-2 στα πέναλτι την Τυνησία

Το Μάλι μπορεί να έπαιζε με δέκα παίκτες από το 26ο λεπτό, όμως δεν λύγισε. Παρά το αριθμητικό...
20:08 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός: Κέρδισε 3-0 τον ΟΦΗ και πήρε το Super Cup – Δείτε τα γκολ του αγώνα

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο του πλανήτη για το 2026, καθώς πήρε το Super Cup Ελλάδ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι