Τραγωδία με δύο νεκρά παιδιά σε φέρι μποτ στον Ευφράτη

Τουλάχιστον δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν φέρι μποτ το οποίο μετέφερε περισσότερους από 35 ανθρώπους συγκρούστηκε με γέφυρα ενώ διέσχιζε τον ποταμό Ευφράτη στην πόλη Ντέιρ αλ-Ζορ, στην ανατολική Συρία, σύμφωνα με τη Συριακή Πολιτική Άμυνα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή, όταν το πλοιάριο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, προσέκρουσε στη γέφυρα, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να πέσουν στα νερά του ποταμού.

Οι περισσότεροι διασώθηκαν

Οι διασωστικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 15 άνθρωποι έχουν ήδη ανασυρθεί και διασωθεί, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για τον εντοπισμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος ή για τον ακριβή αριθμό των επιβατών που βρίσκονταν στο φέρι την ώρα της σύγκρουσης.