Νίνο: Το απρόοπτο με το μικρόφωνο την ώρα που τραγουδούσε – Δείτε βίντεο

Απρόοπτο συνέβη στον Νίνο τη στιγμή που τραγουδούσε στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται.
Όπως φαίνεται στο βίντεο του TikTok, ο Νίνο ενώ τραγουδούσε το «Σαν ναυαγοί», σήκωσε το μικρόφωνο στο αέρα με το σταντ του και αυτό γλίστρησε με αποτέλεσμα παραλίγο να πέσει στη σκηνή ή προς το κοινό.
Ο τραγουδιστής ωστόσο κατάφερε να το κρατήσει την τελευταία στιγμή και συνέχισε να τραγουδάει.
Δείτε βίντεο:
@ntinapag Το μικρόφωνο φαίνεται να ξέρει την ψυχολογία μου καλύτερα από μένα. #fyp #nino #mpouzoukia #fyy