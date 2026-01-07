Νίνο: Το απρόοπτο με το μικρόφωνο την ώρα που τραγουδούσε – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Απρόοπτο συνέβη στον Νίνο τη στιγμή που τραγουδούσε στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται.
  • Όπως φαίνεται σε βίντεο του TikTok, ο Νίνο ενώ ερμήνευε το «Σαν ναυαγοί», σήκωσε το μικρόφωνο με το σταντ του και αυτό γλίστρησε, παραλίγο να πέσει στη σκηνή ή προς το κοινό.
  • Ο τραγουδιστής ωστόσο κατάφερε να το κρατήσει την τελευταία στιγμή και συνέχισε να τραγουδάει.
Enikos Newsroom

lifestyle

Νίνο

Απρόοπτο συνέβη στον Νίνο τη στιγμή που τραγουδούσε στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του TikTok, ο Νίνο ενώ τραγουδούσε το «Σαν ναυαγοί», σήκωσε το μικρόφωνο στο αέρα με το σταντ του και αυτό γλίστρησε με αποτέλεσμα παραλίγο να πέσει στη σκηνή ή προς το κοινό.

Ο τραγουδιστής ωστόσο κατάφερε να το κρατήσει την τελευταία στιγμή και συνέχισε να τραγουδάει.

Δείτε βίντεο:

@ntinapag Το μικρόφωνο φαίνεται να ξέρει την ψυχολογία μου καλύτερα από μένα. #fyp #nino #mpouzoukia #fyy ♬ Event Horizon (STEM percussion) – Altitude Music / BMGPM

