Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Πέμπτη στον Ε65 λόγω τεχνικών εργασιών

Σύνοψη από το

  • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας-Ε65 λόγω τεχνικών εργασιών, από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026.
  • Θα ισχύει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 1,2ο χλμ. έως και το 0,55ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.
  • Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, οι οποίοι καλούνται να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Πέμπτη στον Ε65 λόγω τεχνικών εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας-Ε65 με στόχο την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από αύριο Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 07:30 έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 στις 17:30 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 1,2ο χλμ. έως και το 0,55ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Κεντρική Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση, καταλήγει η ανακοίνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γρίπη και ιώσεις: Ασφυκτική πίεση στα νοσοκομεία – Υπερδιπλασιάστηκαν οι νοσηλείες

Υπέρταση: 5 πράγματα που είναι καλό να κάνουν οι γυναίκες για καλύτερη αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με καρδιολόγους

Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα: Ποιες αλλαγές έρχονται για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Σπίτι με ενοίκιο 50 ευρώ τον μήνα – Οι πρωτοβουλίες για το πρόβλημα της στέγασης και ποιους αφορούν

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:45 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Ασλανίδης για Καρυστιανού: Περιμέναμε να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου – Είναι ηθικό το θέμα

«Περιμέναμε να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου η κ. Καρυστιανού από την ημέρα που ανα...
13:41 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Από το 2022 υπήρχαν καταγγελίες για τις «άθλιες συνθήκες» που ζούσε ο 16χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου

Από το 2022, το «Χαμόγελο του Παιδιού», είχε λάβει και είχε αποστείλει κατεπείγουσα αναφορά στ...
13:35 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μπάρες στην Αχαΐα – Στο νοσοκομείο ο 23χρονος οδηγός

Ένας 23χρονος τραυματίστηκε σε τροχαίο με το αυτοκίνητό του, που έγινε το πρωί της Τετάρτης (7...
13:19 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Μηχανοκίνητη πορεία παραγωγών και εμπόρων στις λαϊκές αγορές προς τα διόδια Μαλγάρων – ΒΙΝΤΕΟ

Μηχανοκίνητη πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, με τελικό προορισμό τα διόδια Μ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι