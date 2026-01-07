Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Πέμπτη στον Ε65 λόγω τεχνικών εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας-Ε65 με στόχο την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από αύριο Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 07:30 έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 στις 17:30 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 1,2ο χλμ. έως και το 0,55ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Κεντρική Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση, καταλήγει η ανακοίνωση.