Barcode από το χωράφι στο ράφι: Νέο σύστημα ιχνηλασιμότητας για τα ελληνικά προϊόντα παρουσίασε ο Δημήτρης Παπαστεργίου

  • Την εφαρμογή ενός νέου εθνικού συστήματος ιχνηλασιμότητας αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων με Barcode παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.
  • Βασικό πρόβλημα είναι το γεγονός ότι εισαγόμενα προϊόντα «βαφτίζονται» ελληνικά, με το νέο ενιαίο ελληνικό barcode να ακολουθεί το προϊόν σε όλη τη διαδρομή του, από το χωράφι έως το ράφι.
  • Το σύστημα, που ενισχύεται από τη διασύνδεση με ΑΑΔΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ, χρήση ΑΙ και μικροδορυφόρων, θα προσφέρει υπεραξία στο ελληνικό προϊόν και θα επιτρέπει στους καταναλωτές να γνωρίζουν την προέλευση μέσω QR code.
Την εφαρμογή ενός νέου εθνικού συστήματος ιχνηλασιμότητας αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων  με Barcode παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια εθνική πρωτοβουλία με στόχο την προστασία των Ελλήνων παραγωγών και την ενίσχυση της αξίας των ελληνικών προϊόντων.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα νέα μέτρα για τους αγρότες, βασικό πρόβλημα είναι το γεγονός ότι εισαγόμενα προϊόντα «βαφτίζονται» ελληνικά σε διάφορα στάδια της εμπορικής αλυσίδας. «Σήμερα τα δελτία αποστολής γράφουν απλά “πορτοκάλια”, χωρίς προέλευση, χωρίς περιοχή, χωρίς ποικιλία, και έτσι συνοδεύονται τα προϊόντα μέχρι το ράφι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η λύση βρίσκεται στην καθιέρωση ενός ενιαίου ελληνικού barcode, το οποίο θα ακολουθεί το προϊόν σε όλη τη διαδρομή του. «Πάμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα εθνικής ιχνηλάτισης, όπου κάθε ελληνικό προϊόν θα έχει barcode που θα το συνοδεύει από το χωράφι έως το ράφι και μέχρι την απόδειξη», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι έτσι θα είναι σαφές πόσα προϊόντα είναι ελληνικά και πόσα εισαγόμενα σε κάθε στάδιο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και στη διασύνδεση των υφιστάμενων συστημάτων. «Με τη δουλειά που γίνεται στην ΑΑΔΕ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορούμε πλέον να γνωρίζουμε τι παράγεται σε κάθε χωράφι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια τις δυνατότητες παραγωγής ανά περιοχή.

Παράλληλα, όπως είπε, η προσπάθεια ενισχύεται και από το σύστημα των ελληνικών μικροδορυφόρων, που επιτρέπει την παρακολούθηση της παραγωγής και των ζημιών στις καλλιέργειες. «Στην ουσία έχουμε πλέον όλη την αλυσίδα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι τα δεδομένα αυτά θα συμβάλλουν και στην καλύτερη διαχείριση κρίσεων.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι το νέο σύστημα αποτελεί όφελος κυρίως για τους ίδιους τους παραγωγούς. «Οι νέοι παραγωγοί είναι αυτοί που πρέπει να ζητούν από την αρχή την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος τους, γιατί έτσι το ελληνικό προϊόν αποκτά υπεραξία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι και ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα, μέσω QR code, να γνωρίζει την προέλευση και τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος.

Όπως ξεκαθάρισε, πρόκειται για ένα απαιτητικό και σύνθετο εγχείρημα που προϋποθέτει στενή συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την ΑΑΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δεν είναι εύκολο, αλλά πάμε να ενώσουμε δυνάμεις ώστε τα ελληνικά προϊόντα να μην είναι μόνο κατ’ όνομα ελληνικά, αλλά να μπορούν να αποδεικνύουν την ελληνικότητά τους», κατέληξε ο υπουργός.

