Μπαρτσελόνα: Σάρωσε με «πεντάρα» την Αθλέτικ Μπιλμπάο και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup

Σύνοψη από το

  • Η Μπαρτσελόνα σάρωσε με 5-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο στον ημιτελικό του ισπανικού Supercopa, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στον τελικό της Κυριακής (11/1).
  • Η ομάδα της Βαρκελώνης κυριάρχησε απόλυτα, σημειώνοντας τέσσερα γκολ σε 17 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, με απόλυτους πρωταγωνιστές τους Φερμίν Λόπεθ και Ραφίνια.
  • Οι «μπλαουγκράνα» θα αντιμετωπίσουν στον τελικό της 11ης Ιανουαρίου τον νικητή του ζευγαριού Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Μπαρτσελόνα: Σάρωσε με «πεντάρα» την Αθλέτικ Μπιλμπάο και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup

Ασταμάτητη η Μπαρτσελόνα, έκανε επίδειξη… δύναμης στον πρώτο ημιτελικό του ισπανικού Supercopa που διεξάγεται και φέτος στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, κάνοντας… φύλλο και φτερό την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 5-0 κι έκλεισε θέση για τον τελικό της Κυριακής (11/1) που θα γίνει στο «King Abdullah Sports City Stadium».

Η ομάδα της Βαρκελώνης, που ήταν απόλυτη κυρίαρχος της περσινής σεζόν στην Ισπανία με την κατάκτηση του νταμπλ και του περσινού Super Cup, έκαναν ότι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο ημίχρονο, όπου… φιλοδώρησαν με τέσσερα γκολ τους Βάσκους μέσα σε 17 λεπτά. Απόλυτοι πρωταγωνιστές σε άλλο ένα παιχνίδι ήταν οι Φερμίν Λόπεθ και Ραφίνια. Ο πρώτος έβγαλε την ασίστ προς τον Φεράν Τόρες στο 22′ και σημείωσε το 2-0 στο 30′, πριν «σερβίρει» κι άλλο ένα τέρμα προς τον 20χρονο Μπαρντζί στο 34′.

Ο δεύτερος με «κεραυνό» στο 38′ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-0, για να κλείσει το ματς με άλλο ένα τέρμα στο 52′ ο Βραζιλιάνος, με δυνατό τελείωμα μέσα απ’ την περιοχή. Ακολούθως η Μπαρτσελόνα κατέβασε… ταχύτητα κι έκανε συντήρηση εν όψει του τελικού της Κυριακής (11/1).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ημιτελικών του Super Cup Ισπανίας έχουν ως εξής:

Ημιτελικοί:

  • Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 5-0
  • Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 08/01

Τελικός: Κυριακή, 11/1

  • Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης ή Ρεάλ Μαδρίτης

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να στέλνετε το παιδί σας στο σχολείο αν δεν θέλει να πάει; Ειδικός ανατρέπει τα όσα πιστεύουμε

Αλκοόλ και ανήλικοι: 14χρονη στο νοσοκομείο- 1.000 παιδιά νοσηλεύονται κάθε χρόνο

Σκόπελος: Στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης με κινηματογραφική λάμψη για τους Γερμανούς

Καλαφάτης: Φέρνουμε την τεχνολογία σε άμεση επαφή με τις ανάγκες των πολιτών

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:10 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 20ης αγωνιστικής

Η Παρί σημείωσε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη και έφτασ...
01:55 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Premier League: Νέες απώλειες για Σίτι και Αστον Βίλα και η Άρσεναλ έχει μπροστά της μεγάλη ευκαιρία

Η 21η αγωνιστική της Premier League είχε τα πάντα: γκολ, ανατροπές, ισοπαλίες και μεγάλα παιχν...
01:40 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Serie A: Πρωταθλήτρια χειμώνα η Ίντερ με 2-0 επί της Πάρμα

Με τους Φεντερίκο Ντιμάρκο και Μάρκους Τουράμ να πετυχαίνουν τα γκολ και να κατακτούν και τους...
21:51 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Κέβιν Κίγκαν: Διαγνώστηκε με καρκίνο στα 74 του χρόνια ο θρύλος της Λίβερπουλ και του αγγλικού ποδοσφαίρου

Ο Κέβιν Κίγκαν, ένας θρύλος για το βρετανικό αλλά και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο παίκτης που έ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι