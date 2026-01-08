Εκατό νεκροί στην επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας

  • Η επίθεση κατά την οποία οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και την πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες στο Καράκας.
  • Από την επίθεση αυτή έχασαν τη ζωή τους 100 άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάντο Καμπέγιο.
  • Ο κ. Καμπέγιο δήλωσε ότι «μέχρι στιγμής (…) έχουμε 100 νεκρούς (…) και παρόμοιο αριθμό τραυματιών», τονίζοντας πως «η επίθεση εναντίον της χώρας μας ήταν φρικτή».
Agents with the Drug Enforcement Administration arrived at the West 30th Street Heliport for the arrival of captured Venezuelan President Nicolas Maduro, Saturday, Jan. 3, 2026, in New York. (AP Photo/Stefan Jeremiah)

Η επίθεση κατά την οποία οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και την πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες στο Καράκας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 100 άνθρωποι, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, ο Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

«Μέχρι στιγμής, και τονίζω το μέχρι στιγμής, έχουμε 100 νεκρούς (…) και παρόμοιο αριθμό τραυματιών. Η επίθεση εναντίον της χώρας μας ήταν φρικτή», ανέφερε ο κ. Καμπέγιο κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας εκπομπής του στη δημόσια τηλεόραση.

03:58 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ντέλσι Ροντρίγκεζ: Η Βενεζουέλα είναι ανοικτή σε ενεργειακή συνεργασία με αμοιβαία οφέλη

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνερ...
03:34 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Επικοινωνία Κιρ Στάρμερ – Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τη Γροιλανδία

Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε το βράδυ της Τετάρτης ο πρωθυ...
03:18 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Κολομβία: Η αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα μπορεί να οδηγήσει σε «καταστροφή»

Οι πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η σύλληψη του προέδρου Νικολάς ...
02:49 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ο Τραμπ ανακοίνωσε αποχώρηση των ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς – 31 είναι του ΟΗΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε την Τετάρτη προεδρικό υπόμνημα με το οποίο διατάσσει την αποχώρηση ...
