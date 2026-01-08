ΗΠΑ: Στις 24 Φεβρουαρίου ο ετήσιος «πανηγυρικός» του Τραμπ στο Κογκρέσο για την «κατάσταση της ένωσης»

  • Η ετήσια ομιλία για την «κατάσταση της ένωσης» θα εκφωνηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ την 24η Φεβρουαρίου στο αμερικανικό Κογκρέσο, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.
  • Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί σε χρονική συγκυρία-κλειδί για τον ρεπουμπλικάνο, καθώς έχει μπροστά του τις ενδιάμεσες εκλογές όπου το κόμμα του θα προσπαθήσει να διατηρήσει την πλειοψηφία του.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υμνήσει τον εαυτό του και την κυβέρνησή του για τους πρώτους 12 μήνες, παρουσιάζοντας το όραμά του για το μέλλον, με έμφαση στην οικονομία εν μέσω επίμονου πληθωρισμού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Η ετήσια ομιλία για την «κατάσταση της ένωσης» θα εκφωνηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ την 24η Φεβρουαρίου στο αμερικανικό Κογκρέσο, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.

«Αγαπητέ κ. πρόεδρε, τη στιγμή που η χώρα μας τιμά τη 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας, οι ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές, πιο ελεύθερες και πιο ευημερούσες υπό την κυβέρνησή σας χάρη στις τολμηρές ενέργειές σας», ανέφερε ο «speaker» στην επιστολή πρόσκλησης στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ετήσια ομιλία, παράδοση για τους Αμερικανούς προέδρους, θα γίνει σε χρονική συγκυρία-κλειδί για τον ρεπουμπλικάνο.

Έπειτα από έναν χρόνο στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια του οποίου αποπειράθηκε να αλλάξει εκ βάθρων το πολιτικό τοπίο στις ΗΠΑ και στον κόσμο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μπροστά του τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες το κόμμα του θα προσπαθήσει να διατηρήσει την –οριακή– πλειοψηφία του και στα δυο σώματα του Κογκρέσου.

Ενώπιον των γερουσιαστών και των βουλευτών, ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος αναμένεται να υμνήσει τον εαυτό του και την κυβέρνησή του για τους πρώτους 12 μήνες της δεύτερης θητείας του και να παρουσιάσει το όραμά του για τους 36 μήνες που απομένουν, με ιδιαίτερη έμφαση να αναμένεται να δοθεί στην οικονομία, με φόντο τον επίμονο πληθωρισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

