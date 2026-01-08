Κολομβία: Η αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα μπορεί να οδηγήσει σε «καταστροφή»

Κολομβία: Η αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα μπορεί να οδηγήσει σε «καταστροφή»

Οι πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο ενδέχεται να προκαλέσουν «ανεπανάληπτη καταστροφή» στη Λατινική Αμερική, προειδοποίησε χθες ο υφυπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας, Μαουρίσιο Χαραμίγιο, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Σε περίπτωση μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης, οι συνέπειες θα είναι αδύνατον να περιοριστούν. Πρόκειται για καταστροφή που η περιοχή δεν έχει ξαναζήσει», τόνισε ο Χαραμίγιο από την Μπογοτά.

Ιστορικά, Κολομβία και ΗΠΑ αποτελούν στρατηγικούς συμμάχους στην οικονομία και την ασφάλεια, όμως οι σχέσεις τους σήμερα βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο. Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, έχει επικρίνει την ανάπτυξη πολεμικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, καθώς και τους βομβαρδισμούς σκαφών που η Ουάσινγκτον θεωρεί εμπλεκόμενα στη διακίνηση ναρκωτικών. Παράλληλα, καταδίκασε τη στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου με στόχο τον Μαδούρο και την πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες.

Απαντώντας σε δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Πέτρο δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Κολομβία θα μπορούσε να «ξαναπάρει τα όπλα» για να υπερασπιστεί την πατρίδα της, ενώ η περιοχή παραμένει διχασμένη μεταξύ υποστηρικτών και επικριτών της Ουάσινγκτον.

Ο Χαραμίγιο επισήμανε ότι, παρά τις προσπάθειες προετοιμασίας, η Λατινική Αμερική δεν θα είναι ποτέ πλήρως έτοιμη για τις συνέπειες ενός ενδεχόμενου πολέμου, ειδικά σε χώρες όπως η Κολομβία που μοιράζονται με τη Βενεζουέλα πορώδη σύνορα μήκους 2.200 χιλιομέτρων.

Ενώ οι κυβερνήσεις της δεξιάς στην περιοχή, όπως αυτές της Αργεντινής, του Ισημερινού και της Χιλής, τάχθηκαν υπέρ της ανατροπής του Μαδούρο, χώρες με πιο αριστερή πολιτική κατεύθυνση, όπως η Βραζιλία, το Μεξικό, η Κολομβία και η Ουρουγουάη, καταδίκασαν τις ενέργειες των ΗΠΑ.

«Αυτός ο διχασμός υπονομεύει κάθε προσπάθεια περιφερειακής λύσης», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι, αν και η πιθανότητα αμερικανικής επίθεσης κατά της Κολομβίας θεωρείται «απρόσμενη», η χώρα είναι έτοιμη να απαντήσει «νόμιμα» αν χρειαστεί.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

03:34 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

02:49 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

02:41 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

02:33 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

