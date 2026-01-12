Eurovision 2026: Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον πρώτο Ημιτελικό, στις 12 Μαΐου

Σύνοψη από το

  • Στον πρώτο Ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, στις 12 Μαΐου 2026 και συγκεκριμένα στο πρώτο μισό του Ημιτελικού θα διαγωνιστεί η Ελλάδα.
  • Η εμφάνιση των χωρών στους δύο Ημιτελικούς καθορίστηκε από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12 Ιανουαρίου 2026, στη Βιέννη. Από την κλήρωση καθορίστηκε επίσης σε ποιον Ημιτελικό θα ψηφίσουν οι «Big 4» και η διοργανώτρια χώρα.
  • Η ΕΡΤ θα παρουσιάσει, σε πρώτη μετάδοση, τα 28 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, το επόμενο Σαββατοκύριακο 17 και 18 Ιανουαρίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Eurovision

Στον πρώτο Ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, στις 12 Μαΐου 2026 και συγκεκριμένα στο πρώτο μισό του Ημιτελικού θα διαγωνιστεί η Ελλάδα.

Η εμφάνιση των χωρών στους δύο Ημιτελικούς καθορίστηκε από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12 Ιανουαρίου 2026, στη Βιέννη και μεταδόθηκε απευθείας από το ERTFLIX, με διερμηνεία στα ελληνικά.

Από την κλήρωση καθορίστηκε, επίσης, σε ποιον από τους δύο Ημιτελικούς θα ψηφίσουν οι αποκαλούμενες «Big 4» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια χώρα, Αυστρία, που διαγωνίζονται απευθείας στον Μεγάλο Τελικό.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου 2026.

Αναλυτικά, η κατάταξη των χωρών στους Ημιτελικούς έχει ως εξής:

1ος Ημιτελικός (12 Μαΐου 2026)

Α’ Μισό

  • Γεωργία
  • Πορτογαλία
  • Κροατία
  • Σουηδία
  • Φινλανδία
  • Μολδαβία
  • Ελλάδα

Β’ Μισό

  • Μαυροβούνιο
  • Εσθονία
  • Άγιος Μαρίνος
  • Πολωνία
  • Βέλγιο
  • Λιθουανία
  • Σερβία
  • Ισραήλ

Από τις «Big 4» ψηφίζουν οι:

  • Γερμανία
  • Ιταλία

2ος Ημιτελικός (14 Μαΐου 2026)

Α’ Μισό

  • Αρμενία
  • Ρουμανία
  • Ελβετία
  • Αζερμπαϊτζάν
  • Λουξεμβούργο
  • Βουλγαρία
  • Τσεχία

Β’ Μισό

  • Αλβανία
  • Δανία
  • Κύπρος
  • Νορβηγία
  • Μάλτα
  • Αυστραλία
  • Ουκρανία
  • Λετονία

Από τις «Big 4» και τη διοργανώτρια χώρα ψηφίζουν οι:

  • Γαλλία
  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Αυστρία

Η καρδιά της Eurovision χτυπάει, όπως πάντα, στην ΕΡΤ. Μη χάσετε το επόμενο Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, την εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR» απ’ όπου θα απολαύσουμε, σε πρώτη μετάδοση, την παρουσίαση των 28 τραγουδιών που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι έχετε πάθει burnout παρότι συνεχίζετε να λειτουργείτε «φυσιολογικά», σύμφωνα με ειδικό

ΕΟΦ: Εκτός ελληνικής αγοράς 230 φάρμακα-Τι σημαίνει για τους ασθενείς

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας: Αίτημα για νέα ρύθμιση των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, έως 120 δόσεις

«Κλείδωσε» στα 930 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Οι τελευταίες πληροφορίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:50 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

ANT1: Με νέα υλικά θα «μαγειρέψει» την απογευματινή ζώνη

Με νέα… υλικά θα «μαγειρέψει» ο ΑΝΤ1 την απογευματινή ζώνη, στην οποία αναμένονται ανακατατάξε...
15:55 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Αλέξανδρος Ρήγας: Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα μετά την πρεμιέρα του «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή;»

Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του Αλέξανδρου Ρήγα μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Τι ψυχή θα πα...
15:26 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Αναβολή για τους ημιτελικούς και τον τελικό της Eurovision

Σε αγώνα δρόμου έχουν αποδυθεί στην ΕΡΤ για τη διοργάνωση των δύο ημιτελικών και του τελικού γ...
10:15 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Μαζωνάκης: Τι θα γίνει με τη νέα μουσική εκπομπή που συζητούσε

Σε νέες βάσεις μπαίνει η συνεργασία του Γιώργου Μαζωνάκη με τον ΣΚΑΪ μετά το φινάλε του «The v...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι