Το ΝΑΤΟ θα μιλά… τουρκικά με λογισμικό από την Άγκυρα – Ερωτήματα αν θα συνδεθούν και οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Οι Τούρκοι είχαν μία μεγάλη επιτυχία, με το ΝΑΤΟ να επιλέγει το Λογισμικό Σχεδιασμού Δικτύου του Κέντρου Διαχείρισης Ζεύξης Τακτικών Δεδομένων, που κατασκεύασε τουρκική εταιρεία, ως αυτό που θα συντονίζει πλέον τα δίκτυα Tactical Data Link. Το ερώτημα που γεννάται είναι αν στην τουρκική πλατφόρμα θα διασυνδεθούν και οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το Λογισμικό Σχεδιασμού Δικτύου του Κέντρου Διαχείρισης Ζεύξης Τακτικών Δεδομένων της τουρκικής HAVELSAN έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στη διαδικασία αξιολόγησης που διεξήχθη στο πλαίσιο των κριτηρίων τεχνικής επάρκειας. Στο τέλος της διαδικασίας, το σύστημα ξεχώρισε ως το μόνο λογισμικό που προτιμά το ΝΑΤΟ.

Οι χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές πλατφόρμες, καθώς και οι κρίσιμες μονάδες, όπως τα κέντρα επιχειρήσεων, απαιτούν ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και αδιάλειπτη επικοινωνία κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Τα δίκτυα Tactical Data Link (TDL) αποτελούν ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της σημερινής επιχειρησιακής αντίληψης για την κάλυψη αυτής της ανάγκης.

Με τον αυξανόμενο αριθμό στοιχείων που εμπλέκονται στην επιχειρησιακή διαδικασία και την αυξανόμενη ανάγκη για ανταλλαγή πληροφοριών, η διασφάλιση αυτής της αδιάλειπτης επικοινωνίας έχει μετατραπεί σε ένα ολοένα και πιο περίπλοκο πρόβλημα. Για να αντιμετωπίσει αυτή την ανάγκη, η τουρκική HAVELSAN ανέπτυξε το Κέντρο Διαχείρισης Ζεύξης Τακτικών Δεδομένων (TDLYM), το οποίο επιτρέπει τη διαχείριση των δραστηριοτήτων TDL που πραγματοποιούνται με χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές πλατφόρμες από ένα μόνο κέντρο.

Το TDLYM επιτρέπει τον κεντρικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των τακτικών δεδομένων που παράγονται μέσω των Link-11, Link-16, Link-22 και JREAP. Το σύστημα δημιουργεί και συνδέει κέντρα που μπορούν να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας και να εκτελούν εργασίες από κοινού, διευκολύνοντας τη μετάδοση τακτικών πληροφοριών σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα συστήματα, εκτελεί αυτή τη διαχείριση απρόσκοπτα, συμπεριλαμβανομένης της αυτόνομης εκτέλεσης εργασιών.

Οι διαδικασίες σχεδιασμού, προγραμματισμού, τρέχουσας διαχείρισης και ανάλυσης μετά την αποστολή ενός δικτύου TDL εκτελούνται με ολοκληρωμένο τρόπο. Τα εργαλεία που προσφέρονται στο πλαίσιο αυτό επιτρέπουν τη διαχείριση του δικτύου μέσα από μια ολιστική δομή.

Όπως έγινε γνωστό, ένας από τους βασικούς παράγοντες στην απόφαση του ΝΑΤΟ να επιλέξει αυτό το λογισμικό ως τη «μόνη λύση» ήταν το υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης των δυνατοτήτων του.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι εάν, στο πλαίσιο της τυποποίησης με βάση τα πρότυπα που χρησιμοποιεί η Συμμαχία, θα πρέπει στο τουρκικό σύστημα να διασυνδεθούν υποχρεωτικά όλες οι Ένοπλες Δυνάμεις – συνεπώς και οι Ελληνικές. Κάτι που εγείρει επιπλέον απορίες σχετικά με τον βαθμό πρόσβασης των Τούρκων στην πρωτογενή πληροφορία που συλλέγει το σύστημα.