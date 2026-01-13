Λίβανος: Ισραηλινά τανκ άνοιξαν πυρ δίπλα σε κυανόκρανους του ΟΗΕ – τους στόχευαν με λέιζερ

  • Η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL) ανακοίνωσε ότι ισραηλινό άρμα μάχης άνοιξε πυρ εναντίον σημείου κοντά σε κυανόκρανούς της, προειδοποιώντας πως οι επιθέσεις του είδους έχουν γίνει «συχνές σε ανησυχητικό βαθμό».
  • Κυανόκρανοι της FINUL παρατήρησαν ισραηλινά άρματα μάχης, με ένα από αυτά να ρίχνει τρεις οβίδες περίπου 150 μέτρα από τους ειρηνευτές και να τους στοχεύει συνεχώς με λέιζερ καθώς απομακρύνονταν για λόγους ασφαλείας.
  • Η FINUL χαρακτήρισε τις επιθέσεις «σοβαρή παραβίαση» της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας και απαίτησε από τον ισραηλινό στρατό να τις τερματίσει άμεσα.
Η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL/UNIFIL) ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ισραηλινό άρμα μάχης άνοιξε πυρ εναντίον σημείου κοντά σε κυανόκρανούς της, προειδοποιώντας πως οι επιθέσεις του είδους έχουν γίνει «συχνές σε ανησυχητικό βαθμό».

Λίβανος: Δύο νεκροί από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα

Η FINUL έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε πυρά του Ισραήλ κοντά στο προσωπικό της ή προς την κατεύθυνσή του τους τελευταίους μήνες. Ανέφερε τη 2η Ιανουαρίου ότι ο ισραηλινός στρατός άνοιξε πυρ σε σημείο κοντά σε κυανόκρανους δυο φορές, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα.

«Κυανόκρανοι της FINUL παρατήρησαν δυο άρματα Merkava να μετακινούνται» από θέση του ισραηλινού στρατού στο έδαφος του Λιβάνου χθες, ανέφερε η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών σε νήμα αναρτήσεών της στο X.

Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου σήμερα στη Φλόριντα – Στην ατζέντα Γάζα, Λίβανος και Ιράν

«Οι κυανόκρανοι ζήτησαν, μέσω «διαύλων σύνδεσης», τα ισραηλινά άρματα «να σταματήσουν τη δραστηριότητά τους», συνέχισε.

Όμως, λίγη ώρα αργότερα, «ένα από τα άρματα μάχης έριξε τρεις οβίδες (…) δύο από τις οποίες έπεσαν περίπου 150 μέτρα από τους κυανόκρανους», στηλίτευσε η FINUL.

«Καθώς οι κυανόκρανοι απομακρύνονταν για λόγους ασφαλείας, στοχεύονταν συνεχώς με λέιζερ ενός από τα άρματα μάχης», πρόσθεσε.

Κάπου 10.800 κυανόκρανοι εντέλλονται να φυλάσσουν ουδέτερη ζώνη στα σύνορα του Ισραήλ και του Λιβάνου από τον Μάρτιο του 1978. Δρουν στο νότιο Λίβανο σε συνεργασία με τον λιβανικό στρατό στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο του 2024 ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

Το Ισραήλ όφειλε βάσει της συμφωνίας να αποσύρει τα στοιχεία του στρατού του από τον νότιο Λίβανο, αλλά συνεχίζει να κατέχει πέντε περιοχές που κρίνει πως έχουν στρατηγική σημασία, ενώ εξαπολύει σχεδόν καθημερινά αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη χώρα, λέγοντας κατά κανόνα πως στοχοποιεί υποδομές ή μέλη της Χεζμπολά, την οποία κατηγορεί ότι επανεξοπλίζεται.

Η αποστολή δεν αναφέρθηκε σε θύματα, πάντως διευκρίνισε πως είχε ειδοποιήσει εκ των προτέρων τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις για τις δραστηριότητές της στον τομέα.

«Επιθέσεις όπως αυτές εναντίον αναγνωρίσιμων κυανόκρανων (…) έχουν γίνει συχνές σε ανησυχητικό βαθμό», επισήμανε η FINUL, απαιτώντας ο ισραηλινός στρατός να τις τερματίσει.

Τις χαρακτήρισε «σοβαρή παραβίαση» της απόφασης 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας, που υπήρξε βάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Οι κυανόκρανοι προβλέπεται να αποσυρθούν από τον Λίβανο το 2027.

