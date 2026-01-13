Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

Πυραυλική επίθεση στο Κίεβο εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία, όπως ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης οι ουκρανικές αρχές, ενώ την ίδια στιγμή ρωσικό πλήγμα στα περίχωρα του Χαρκόβου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση.

Οι ουκρανικές αρχές ενημέρωσαν ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν τις πρώτες ώρες της ημέρας, με την πρωτεύουσα να βρίσκεται σε συναγερμό και τις δυνάμεις άμυνας να ενεργοποιούνται άμεσα για την προστασία της πόλης.

«Παραμείνετε σε ασφαλή μέρη! Οι Ρώσοι επιτίθενται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους!», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή δράση, με στόχο την αναχαίτιση των πυραύλων και την ασφάλεια της πόλης, καθώς η επίθεση βρισκόταν σε εξέλιξη.

Ρωσικό πλήγμα στα περίχωρα του Χαρκόβου – Ένας νεκρός

Παράλληλα, ένα άτομο έχασε τη ζωή του ύστερα από ρωσική επίθεση στα περίχωρα του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, όπως δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του πλήγματος.

Πηγή: Reuters