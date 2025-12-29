Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου σήμερα στη Φλόριντα – Στην ατζέντα Γάζα, Λίβανος και Ιράν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να πιέσει για πρόοδο στην παγωμένη εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σήμερα στη Φλόριντα. Οι συνομιλίες θα περιλαμβάνουν επίσης τις ανησυχίες του Ισραήλ για τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο και για το Ιράν.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Τραμπ τον προσκάλεσε για συνομιλίες, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει την εγκαθίδρυση μεταβατικής διακυβέρνησης και μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Νετανιάχου θα επισκεφθεί τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, ενώ οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα, καθώς και στο Ιράν και το Λίβανο.

Η Ουάσιγκτον έχει μεσολαβήσει για την εκεχειρία και στις τρεις εμπόλεμες ζώνες, αλλά το Ισραήλ παραμένει επιφυλακτικό, καθώς οι αντίπαλοί του ενδέχεται να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους.

Επόμενα βήματα στο σχέδιο εκεχειρίας για τη Γάζα

Όλα τα μέρη συμφώνησαν τον Οκτώβριο στο σχέδιο εκεχειρίας του Τραμπ, που προβλέπει την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και την παράδοση των όπλων από τη Χαμάς, αποποιούμενη κάθε κυβερνητικό ρόλο στον θύλακα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Ουάσιγκτον θέλει η μεταβατική διοίκηση που προβλέπεται στο σχέδιο του Τραμπ, ένα Συμβούλιο Ειρήνης και ένα όργανο από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες, να εγκατασταθεί σύντομα για τη διακυβέρνηση της Γάζας, πριν από την ανάπτυξη της διεθνούς δύναμης ασφαλείας που όρισε η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 17 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, Ισραήλ και Χαμάς κατηγορούν ο ένας τον άλλο για σοβαρές παραβιάσεις της συμφωνίας και δεν φαίνεται να είναι έτοιμοι να αποδεχτούν τα δυσκολότερα βήματα της επόμενης φάσης. Η Χαμάς, που αρνείται την αφοπλισμό και δεν έχει επιστρέψει τα λείψανα του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου, επαναβεβαιώνει τον έλεγχο της, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν εγκατεστημένες σε περίπου το μισό έδαφος.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί ειρηνικά, θα επαναλάβει στρατιωτικές ενέργειες για να το επιτύχει. Παρά τη μείωση των συγκρούσεων, αυτές δεν έχουν σταματήσει εντελώς. Αν και η εκεχειρία ξεκίνησε επίσημα τον Οκτώβριο, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 400 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από αυτούς πολίτες, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της Γάζας, ενώ Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν σκοτώσει τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες.

Δοκιμασία εκεχειρίας στο Λίβανο

Στο Λίβανο, η εκεχειρία που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2024 έθεσε τέλος σε περισσότερους από 12 μήνες συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, απαιτώντας τον αφοπλισμό της Ιρανικής υποστηριζόμενης ομάδας, αρχικά στις περιοχές νότια του ποταμού που συνορεύει με το Ισραήλ.

Ο Λίβανος δήλωσε ότι πλησιάζει στην ολοκλήρωση της αποστολής μέχρι το τέλος του έτους, αλλά η Χεζμπολάχ αντιστέκεται στην παράδοση όπλων. Το Ισραήλ αναφέρει ότι η πρόοδος είναι μερική και αργή, πραγματοποιώντας σχεδόν καθημερινές επιδρομές για να αποτρέψει την ανασυγκρότηση των δυνάμεων της Χεζμπολάχ.

Το Ιράν, που διεξήγαγε πόλεμο 12 ημερών με το Ισραήλ τον Ιούνιο, πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα πυραυλικές ασκήσεις για δεύτερη φορά μέσα στον μήνα. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν αναζητά αντιπαράθεση με το Ιράν, αλλά θα θέσει το θέμα στον Τραμπ.

Τον Ιούνιο, ο Τραμπ είχε διατάξει αμερικανικές επιδρομές σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ενώ έκτοτε έχει προτείνει πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη.

Πηγή: Reuters