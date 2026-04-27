Τραγωδία στον Αλμυρό: Νεκρή σε τροχαίο 44χρονη μητέρα δύο παιδιών

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Σε τραγωδία μετατράπηκε το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα το μεσημέρι στην περιοχή του Πλατάνου Αλμυρού, με θύμα μία 44χρονη γυναίκα, καταγόμενη από τον Αλμυρό και κάτοικο Νέας Αγχιάλου.

Σύμφωνα με το thenewspaper.com, η γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών και εργαζόμενη στον Αλμυρό, κινούνταν με το δίκυκλό της σε αγροτικό δρόμο, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο και εξετράπη της πορείας της, καταλήγοντας σε παρακείμενη αγροτική έκταση.

Tο όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να την καταπλακώσει και να της προκαλέσει σοβαρότατα τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού.

