Λίβανος: Πρόθεση του στρατού είναι να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ

  • Ο επικεφαλής του λιβανικού στρατού, Ροντόλφ Χαϊκάλ, επανέλαβε τη δέσμευση των ενόπλων δυνάμεων να αφοπλίσουν τη Χεζμπολάχ, παρουσιάζοντας σε ξένους διπλωμάτες την πρόοδο της πρώτης φάσης του αφοπλισμού στον νότιο Λίβανο.
  • Η πρώτη φάση προβλέπει τη διάλυση των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ στην περιοχή μεταξύ των συνόρων με το Ισραήλ και τον ποταμό Λιτάνι, με σκοπό την εφαρμογή της απόφασης 1701 του ΣΑ του ΟΗΕ.
  • Παράλληλα, οι αρχές του Λιβάνου δέχονται πιέσεις από τις ΗΠΑ για τον αφοπλισμό, κάτι που απορρίπτει η Χεζμπολάχ, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον νότιο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός.
Λίβανος: Πρόθεση του στρατού είναι να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ

Τη δέσμευση των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου να αφοπλίσουν τη Χεζμπολάχ, επανέλαβε χθες Δευτέρα, απευθυνόμενος σε ξένους διπλωμάτες, ο επικεφαλής του στρατού Ροντόλφ Χαϊκάλ. Εξάλλου αυτό σύμφωνα με τον ίδιο προβλεπόταν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν και το Ισραήλ.

Ο στρατός οργάνωσε επίσκεψη στον νότιο Λίβανο, κατά τη διάρκεια της οποίας ο επικεφαλής του επέδειξε σε ξένους διπλωμάτες και ξένους στρατιωτικούς ακόλουθους την πρόοδο της πρώτης φάσης του αφοπλισμού που τυπικά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος της χρονιάς.

Η πρώτη φάση προβλέπει τη διάλυση των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ στο τμήμα ανάμεσα στα σύνορα με το Ισραήλ και τον ποταμό Λιτάνι, κάπου 30 χιλιόμετρα βορειότερα στη λιβανική επικράτεια.

«Σκοπός της επίσκεψης αυτής είναι να επαναβεβαιωθεί η δέσμευση του στρατού να εφαρμόσει την απόφαση 1701» (σ.σ. του ΣΑ του ΟΗΕ, που αποτέλεσε βάση της συμφωνίας), σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Οι αρχές του Λιβάνου δέχονται ολοένα αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ για να προχωρήσουν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, κάτι που απορρίπτει το σιιτικό κίνημα.

Η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024, έπειτα από έναν και πλέον χρόνο εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό κίνημα, παράλληλα με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Ο λιβανικός στρατός δεν ενεπλάκη στη σύγκρουση.

Παρά την ανακωχή αυτή, το Ισραήλ εξαπολύει σχεδόν καθημερινά πλήγματα στον Λίβανο, κυρίως στον νότο, οχυρό της Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι στοχοποιεί μέλη ή υποδομές της ώστε να εμποδίσει το κίνημα να επανεξοπλιστεί. Διατηρεί εξάλλου στρατεύματά του σε πέντε θέσεις στρατηγικής σημασίας στο έδαφος του Λιβάνου, παρά το ότι η συμφωνία προέβλεπε πως θα τα απέσυρε.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

