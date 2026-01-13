Οι αθλητικές μεταδόσεις 13/1/2026

Σύνοψη από το

  • Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο και τένις περιλαμβάνει το πλούσιο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, 13/1/2026.
  • Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Σλοβενία – Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών και Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για το Σούπερ Καπ βόλεϊ Ανδρών.
  • Στο ποδόσφαιρο, η Bundesliga έχει πλούσιο πρόγραμμα, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγωνίζεται στην Αδελαΐδα για το τένις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/1/2026):

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Αλεξάνταρ Βούκιτς Αδελαΐδα

16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σλοβενία – Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών

18:00 Novasports Start Μπαχτσεσεχίρ – Μανρέσα Eurocup 2025-26

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Σούπερ Καπ βόλεϊ Ανδρών

18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Σολνόκι – Τριέστε FIBA Basketball Champions League

19:00 Novasports 5HD Κλουζ – Χάμπουργκ Τάουερς Eurocup

19:00 Novasports 4HD Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup 2025-26

19:30 Novasports 6HD Στουτγκάρδη – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga 2025/26

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ντάμακ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League

21:00 Novasports Prime Τρέντο – Πανιώνιος Eurocup

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup 2025-26

21:30 Novasports Start Μάιντς – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

21:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

21:30 Novasports 2HD Αμβούργο – Λεβερκούζεν Bundesliga

22:00 Novasports 1HD Ρόμα – Τορίνο Coppa Italia

22:00 Action 24 Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι Λιγκ Καπ Αγγλίας

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι