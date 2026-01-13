New York Times: Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν αεροσκάφος με πολιτική εμφάνιση στο πρώτο πλήγμα εναντίον φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών

Την αποκάλυψη ότι ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε αεροσκάφος που είχε εμφάνιση πολιτικού όταν εξαπέλυσε την πρώτη επιδρομή εναντίον φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών, στην οποία σκοτώθηκαν έντεκα άνθρωποι, στις αρχές του Σεπτεμβρίου, αποκάλυψε χθες Δευτέρα η εφημερίδα New York Times.

Η πρακτική αυτή ενδέχεται να αποτελούσε έγκλημα πολέμου, τονίζει η νεοϋορκέζικη εφημερίδα, καθώς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαγορεύει ρητώς τη «δολιότητα» σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, με άλλα λόγια την εξαπάτηση του αντιπάλου ώστε να νομίζει πως έχει απέναντί του πολίτες.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν από τον Σεπτέμβριο εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον ταχύπλοων, που η Ουάσιγκτον παρουσιάζει ως ανήκοντα σε συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά. Στα πλήγματα, στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, έχουν σκοτωθεί πάνω από εκατό άνθρωποι.

Η κυβέρνηση Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε την παραμικρή απόδειξη ότι τα σκάφη που έγιναν στόχοι εμπλέκονταν πράγματι σε οποιαδήποτε λαθραία διακίνηση.

Το πρώτο από τα πλήγματα αυτά είχε ανακοινωθεί τη 2η Σεπτεμβρίου από τον ίδιο τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ κι είχε προκαλέσει τον θάνατο 11 ανθρώπων, όπως είχε αναφέρει.

Επικαλούμενο αμερικανούς αξιωματούχους ενήμερους σχετικά, το ρεπορτάζ των Τάιμς αναφέρει ότι το πλήγμα έγινε από αεροσκάφος με πολιτικά χρώματα, χωρίς διακριτικά, που έφερε οπλισμό στο εσωτερικό της ατράκτου–όχι σε πυλώνες στα φτερά, κατά τρόπο ώστε να είναι εμφανής.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σε αυτό το συμβάν δεύτερο, επαναληπτικό πλήγμα (η πρακτική αποκαλείται «double tap» στο ιδιόλεκτο τους) για να εξοντώσουν επιζήσαντες.

Το διπλό πλήγμα για να αποτελειωθούν ναυαγοί είχε ήδη χαρακτηριστεί από αμερικανούς κοινοβουλευτικούς έγκλημα πολέμου.

Κατόπιν, ο αμερικανικός στρατός άρχισε να χρησιμοποιεί αναγνωρίσιμα στρατιωτικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων οπλισμένων drones, για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του είδους, διευκρίνισαν οι Τάιμς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ