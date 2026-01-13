New York Times: Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν αεροσκάφος με πολιτική εμφάνιση στο πρώτο πλήγμα εναντίον φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών

Σύνοψη από το

  • Η εφημερίδα New York Times αποκάλυψε ότι ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε αεροσκάφος με πολιτική εμφάνιση στην πρώτη επιδρομή εναντίον φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών, σκοτώνοντας έντεκα ανθρώπους.
  • Η πρακτική αυτή ενδέχεται να αποτελούσε έγκλημα πολέμου, καθώς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαγορεύει τη «δολιότητα» σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ οι ΗΠΑ προχώρησαν και σε δεύτερο, επαναληπτικό πλήγμα για την εξόντωση επιζώντων.
  • Στα πλήγματα που διεξάγονται από τον Σεπτέμβριο σε Καραϊβική και Ειρηνικό έχουν σκοτωθεί πάνω από εκατό άνθρωποι, χωρίς η κυβέρνηση Τραμπ να έχει παρουσιάσει αποδείξεις για την εμπλοκή των στόχων σε λαθραία διακίνηση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

New York Times: Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν αεροσκάφος με πολιτική εμφάνιση στο πρώτο πλήγμα εναντίον φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών

Την αποκάλυψη ότι ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε αεροσκάφος που είχε εμφάνιση πολιτικού όταν εξαπέλυσε την πρώτη επιδρομή εναντίον φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών, στην οποία σκοτώθηκαν έντεκα άνθρωποι, στις αρχές του Σεπτεμβρίου, αποκάλυψε χθες Δευτέρα η εφημερίδα New York Times.

Η πρακτική αυτή ενδέχεται να αποτελούσε έγκλημα πολέμου, τονίζει η νεοϋορκέζικη εφημερίδα, καθώς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαγορεύει ρητώς τη «δολιότητα» σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, με άλλα λόγια την εξαπάτηση του αντιπάλου ώστε να νομίζει πως έχει απέναντί του πολίτες.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν από τον Σεπτέμβριο εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον ταχύπλοων, που η Ουάσιγκτον παρουσιάζει ως ανήκοντα σε συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά. Στα πλήγματα, στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, έχουν σκοτωθεί πάνω από εκατό άνθρωποι.

Η κυβέρνηση Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε την παραμικρή απόδειξη ότι τα σκάφη που έγιναν στόχοι εμπλέκονταν πράγματι σε οποιαδήποτε λαθραία διακίνηση.

Το πρώτο από τα πλήγματα αυτά είχε ανακοινωθεί τη 2η Σεπτεμβρίου από τον ίδιο τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ κι είχε προκαλέσει τον θάνατο 11 ανθρώπων, όπως είχε αναφέρει.

Επικαλούμενο αμερικανούς αξιωματούχους ενήμερους σχετικά, το ρεπορτάζ των Τάιμς αναφέρει ότι το πλήγμα έγινε από αεροσκάφος με πολιτικά χρώματα, χωρίς διακριτικά, που έφερε οπλισμό στο εσωτερικό της ατράκτου–όχι σε πυλώνες στα φτερά, κατά τρόπο ώστε να είναι εμφανής.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σε αυτό το συμβάν δεύτερο, επαναληπτικό πλήγμα (η πρακτική αποκαλείται «double tap» στο ιδιόλεκτο τους) για να εξοντώσουν επιζήσαντες.

Το διπλό πλήγμα για να αποτελειωθούν ναυαγοί είχε ήδη χαρακτηριστεί από αμερικανούς κοινοβουλευτικούς έγκλημα πολέμου.

Κατόπιν, ο αμερικανικός στρατός άρχισε να χρησιμοποιεί αναγνωρίσιμα στρατιωτικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων οπλισμένων drones, για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του είδους, διευκρίνισαν οι Τάιμς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βρείτε τις 3 διαφορές στη φωτό με τον άνδρα που σηκώνει τον γιο του – Μπορείτε να λύσετε αυτό το τεστ παρατηρητικότητας μέσ...

Το φρούτο της Βραζιλίας που μπορεί να μειώσει το σάκχαρο και να ενισχύσει το ανοσοποιητικό

Εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα τις δύο επόμενες Κυριακές -Έλεγχοι για πλασματικές προσφορές

Conde Nast Traveller: Αυτά είναι τα ελληνικά νησιά που θα κυριαρχήσουν το 2026 – Στην κορυφή της λίστας η Πάρος

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
06:08 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Καταδίκασαν την «αντισημιτική ενέργεια» της πυρπόλησης συναγωγής στην πολιτεία του Μισισίπι

Τον εμπρησμό και την εκτεταμένη καταστροφή συναγωγής στο Μισισίπι καταδίκασε τη Δευτέρα η Αμερ...
05:24 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Ένας νεκρός σε επίθεση ουκρανικού drone στην περιφέρεια Μπριάνσκ

Ένας άμαχος έχασε τη ζωή του στο χωριό Στρατσόβα της περιφέρειας Μπριάνσκ, στα σύνορα με την Ο...
04:42 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Λίβανος: Ισραηλινά τανκ άνοιξαν πυρ δίπλα σε κυανόκρανους του ΟΗΕ – τους στόχευαν με λέιζερ

Η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL/UNIFIL) ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ι...
02:55 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Απελευθερώθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο έπειτα από δύο χρόνια

Το Ιράν απελευθέρωσε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που κρατούσε υπό κατάσχεση εδώ και δύο χρόνια, ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι