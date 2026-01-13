Ισραήλ: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος πρώην συμβούλου του Νετανιάχου – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

  • Οι ισραηλινές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην συμβούλου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Γισραέλ Άινχορν, για εμπλοκή σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις που απασχολούν την πολιτική σκηνή.
  • Ο Άινχορν κατηγορείται για δωροδοκία μάρτυρα, διαρροή απόρρητων εγγράφων στη γερμανική εφημερίδα Bild και εμπλοκή στο λεγόμενο Qatargate.
  • Το ένταλμα εκδόθηκε μία ημέρα μετά τη σύλληψη του προσωπάρχη του πρωθυπουργού για παρεμπόδιση έρευνας, ενώ ο Άινχορν διαμένει σήμερα στη Σερβία.
Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα (12.01.2026) ότι εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος πρώην συμβούλου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις που εδώ και μήνες απασχολούν έντονα την πολιτική σκηνή του Ισραήλ, ενώ η έρευνα συνδέεται με κατηγορίες για δωροδοκία, διαφθορά, διαρροή απόρρητων εγγράφων και την υπόθεση Qatargate.

Ο στενός συνεργάτης του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορείται για δωροδοκία μάρτυρα σε υπόθεση διαφθοράς για την οποία δικάζεται ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Παράλληλα, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, οι έρευνες τον συνδέουν με τη διαρροή απόρρητων εγγράφων στη γερμανική εφημερίδα Bild, εξέλιξη που εντάσσεται στο ίδιο πλέγμα ερευνών.

Τα συγκεκριμένα έγγραφα ανέφεραν ότι η Χαμάς δεν ενδιαφερόταν για εκεχειρία με το Ισραήλ ούτε για την απελευθέρωση ομήρων που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την επίθεση του παλαιστινιακού κινήματος στο Ισραήλ, γεγονός που οδήγησε στον πόλεμο στη Γάζα. Οι πληροφορίες αυτές ήρθαν στο φως σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση προέβαλλε συγκεκριμένες θέσεις για τη διαχείριση της κρίσης.

«Υπάρχει ένταλμα σύλληψης για τον Γισραέλ Άινχορν», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας, δίνοντας επίσημη διάσταση στην υπόθεση που εξελίσσεται.

Η διαρροή των εγγράφων εκτιμάται ότι μπορούσε να ενισχύσει τη θέση της κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία μόνο στρατιωτική πίεση – και όχι διαπραγματεύσεις – θα μπορούσε να οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων, στοιχείο που αποτέλεσε βασικό άξονα της δημόσιας συζήτησης στο Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Άινχορν και άλλοι στενοί συνεργάτες του Νετανιάχου έχουν λάβει οδηγία να μην επικοινωνούν με το γραφείο του πρωθυπουργού. Ο ίδιος διαμένει σήμερα στη Σερβία, όπου πρόσφατα ανακρίθηκε από Ισραηλινούς αστυνομικούς, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Η δικαιοσύνη τον θεωρεί επίσης ύποπτο για εμπλοκή στο λεγόμενο Qatargate, υπόθεση στην οποία στενοί συνεργάτες του Νετανιάχου φέρεται να λάμβαναν χρήματα από το Κατάρ για να προωθούν τα συμφέροντά του στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Χαμάς, η οποία χρηματοδοτείται από τους Καταριανούς και έχει τη διοικητική της έδρα στη Ντόχα.

Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε μόλις μία ημέρα μετά τη σύλληψη του προσωπάρχη του πρωθυπουργού, Τζάτσι Μπράβερμαν, για παρεμπόδιση έρευνας σχετικά με τις διαρροές στη γερμανική εφημερίδα. Σύμφωνα με καταγγελία άλλου πρώην συμβούλου του Νετανιάχου, ο Μπράβερμαν φέρεται να προσπάθησε να εμποδίσει την έρευνα, εξέλιξη που εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο ελέγχου.

Όλες αυτές οι υποθέσεις συνεχίζουν να δημιουργούν αναταράξεις στην πολιτική σκηνή του Ισραήλ.

