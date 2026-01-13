Κίνα: Κατήγγειλε την απειλή δασμών Ντόναλντ Τραμπ σε χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν

Η Κίνα εξέφρασε την αντίθεσή της σε μονομερείς κυρώσεις και σε εξωχώρια νομοθεσία, μετά από ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία προειδοποιούσε ότι οι χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν θα αντιμετωπίσουν δασμό 25% στις εμπορικές συναλλαγές με τις ΗΠΑ. Η κινεζική πλευρά τοποθετήθηκε δημόσια, δίνοντας το στίγμα της για το πλαίσιο των δασμών και των εμπορικών σχέσεων, ενώ ξεκαθάρισε τη στάση της απέναντι σε πιέσεις και μονομερείς ενέργειες.

«Η θέση της Κίνας κατά της αδιάκριτης επιβολής δασμών είναι σταθερή και σαφής. Οι δασμολογικοί πόλεμοι και οι εμπορικοί πόλεμοι δεν έχουν νικητές, και η πίεση και ο εκβιασμός δεν λύνουν προβλήματα», δήλωσε εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον μέσω του X. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Κίνα αντιτίθεται αποφασιστικά σε οποιεσδήποτε παράνομες μονομερείς κυρώσεις και σε εξωχώρια δικαιοδοσία, και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της.

Πηγή: Reuters