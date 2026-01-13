Σταμάτησε να δίνει χρήματα στην αδελφή του – «Της τα “τρώει” ο άνεργος σύντροφός της»

Πώς θα αντιδρούσατε αν μαθαίνατε ότι, τα λεφτά που στέλνετε στην αδελφή σας για να τα βγάλει πέρα, καταλήγουν στα χέρια του συντρόφου της; Ένας άνδρας 30 ετών, έχει μια αδελφή 23 ετών με την οποία είναι πολύ κοντά, και η σχέση τους έχει γίνει ακόμα πιο δυνατή μετά τον θάνατο των γονιών τους πριν από μερικά χρόνια.

Αυτός ο οικογενειακός δεσμός ήταν πάντα γεμάτος αλληλοϋποστήριξη, αλλά τι κάνεις όταν ανακαλύπτεις ότι τα χρήματα που προσφέρεις για να βοηθήσεις την αδελφή σου καλύπτουν τις ανάγκες του ανεπρόκοπου και τεμπέλη συντρόφου της; Θα συνεχίζατε να βοηθάτε, ή θα βάζατε όρια;

Ο αφοσιωμένος αδελφός και η ανατροπή

Από τότε, ο αδελφός της έχει αναλάβει να τη βοηθά οικονομικά, καθώς εκείνη δουλεύει ως ταμίας και δεν βγάζει πολλά. Έτσι, πληρώνει τη μισή της ενοίκιο και τα κοινόχρηστα.

Επιπλέον, της δίνει χρήματα για ό,τι άλλο χρειάζεται ή θέλει, όπως να κάνει τα μαλλιά της ή να αγοράσει τρόφιμα. Τι καλός αδελφός, ε;

«Δεν με πείραζε ποτέ, γιατί βγάζω περίπου τέσσερις φορές περισσότερα από αυτήν. Όμως, πριν πέντε μήνες, άρχισε να μου ζητάει χρήματα πολύ πιο συχνά», εξήγησε.

«Πάντα είχε μια δικαιολογία, και της έστελνα χρήματα χωρίς να ρωτήσω, γιατί ήθελα να νιώθει ότι πάντα θα τη βοηθάω. Την περασμένη εβδομάδα όμως, την πέτυχα σε ένα κλαμπ με έναν τύπο (τον Τζέικ, 27 ετών) που μου συστήθηκε ως ο φίλος της».

Η ανησυχία του αδελφού

«Όταν ρώτησα πόσο καιρό ήταν μαζί, μου είπε μερικούς μήνες, κάτι που με ξάφνιασε, αφού δεν ήξερα τίποτα γι’ αυτό. Έγινε ψυχρή και απομακρύνθηκε όταν την πίεσα με περισσότερες ερωτήσεις. Αυτό με έκανε να νιώσω άβολα».

Την επόμενη μέρα, κάλεσε έναν από τους φίλους της αδελφής του για να μάθει περισσότερα για τον Τζέικ, αφού είναι προστατευτικός και θέλει να βεβαιωθεί ότι είναι καλό παιδί.

Ο φίλος της αδελφής του, λοιπόν, δεν συμπαθεί καθόλου τον Τζέικ και του είπε ότι αυτός έχει περάσει δύο χρόνια χωρίς δουλειά γιατί δεν μπορεί να κρατήσει μια δουλειά.

Ο Τζέικ μετακόμισε στο σπίτι της αδελφής του πριν από τέσσερις μήνες, μετά από μόνο ένα μήνα σχέσης.

Μια σοκαριστική αποκάλυψη και η αντίδραση του αδελφού

Ο Τζέικ δεν είναι μόνο άνεργος, αλλά απομυζά οικονομικά την αδελφή του! Ο Τζέικ κάθεται άνετος στο σπίτι, χωρίς να κάνει τίποτα, ενώ η αδελφή του δουλεύει σκληρά, και αυτός δεν κάνει καμία προσπάθεια να βρει δουλειά. Ο αδελφός της δεν είχε ιδέα ότι όλα αυτά συνέβαιναν και τώρα πληρώνει το ενοίκιο της αδελφής του, ενώ ο Τζέικ απλώς εκμεταλλεύεται την κατάσταση χωρίς να δίνει δεκάρα.

«Επίσης, συνειδητοποίησα ότι οι αυξημένες της αιτήσεις για χρήματα συνέπεσαν με τη στιγμή που εκείνος μετακόμισε μαζί της, που σημαίνει ότι τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα πιθανότατα τα παίρνει εκείνος», πρόσθεσε.

«Της μίλησα ξεκάθαρα. Μου είπε ότι δεν μου είπε για τη σχέση τους γιατί ακόμα “γνωριζόντουσαν”. Της είπα ότι θα σταματήσω να πληρώνω το ενοίκιο από δω και πέρα, αφού τώρα έχει συγκάτοικο που πρέπει να πληρώσει το άλλο μισό.»

Σύγκρουση για τα χρήματα

«Θα εξακολουθήσω να πληρώνω τα κοινόχρηστα, αλλά θα μειώσω τα επιπλέον χρήματα», είπε.

Η αδελφή του αναστατώθηκε και τον ρώτησε πώς θα τα καταφέρει με το εισόδημά της. Της απάντησε ότι τώρα έχει σύντροφο. Σίγουρα εκείνος μπορεί να τη βοηθήσει. Εκείνη του είπε ότι ο Τζέικ δεν έχει δουλειά.

Της είπε ότι ήρθε η ώρα ο Τζέικ να σηκώσει μανίκια και να βρει δουλειά σύντομα. Της επεσήμανε ότι ο Τζέικ είναι αναξιόπιστος, αφού την εκμεταλλεύεται οικονομικά.

Η αδελφή του του απάντησε ότι είναι υπερβολικός και υπερασπίστηκε τον Τζέικ, λέγοντας ότι περνάει μια δύσκολη φάση στη ζωή του και χρειάζεται την υποστήριξή της για να ξαναβρεί τον εαυτό του.

Η συζήτηση τελείωσε με την αδελφή του να του λέει να μείνει έξω από τη ζωή της και να σταματήσει να την ελέγχει. Δεν της έχει μιλήσει εδώ και μερικές μέρες και αναρωτιέται αν είχε δίκιο τελικά εκείνη.

Όρια ή υπομονή;

«Πραγματικά πιστεύω ότι την εκμεταλλεύεται, και εκείνη χρησιμοποιεί την υποστήριξή μου για να το επιτρέψει. Δεν προσπαθώ να ελέγξω τη ζωή της, αλλά δεν μου αρέσει να την εκμεταλλεύονται», συνέχισε.

Ήρθε η ώρα να διακόψει κάθε επαφή με την αδελφή του (και τον Τζέικ)! Είναι μεγάλη αχαριστία από την αδελφή του να παίρνει τα χρήματά του και να τα ξοδεύει για τον φίλο της, που δεν θέλει να δουλέψει.

Πρέπει να σταματήσει να της στέλνει κάθε επιπλέον ευρώ, και αν στεναχωρηθεί για αυτό, δεν πειράζει. Είναι καιρός για εκείνη να βρει έναν άντρα που να βγάζει χρήματα.

Πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα να βάλει όρια και να σταματήσει να της στέλνει χρήματα, εκτός αν χωρίσει με τον Τζέικ;