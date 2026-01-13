Οι έξυπνες κάμερες «έπιασαν» 29.000 παραβάσεις σε 7 σημεία της Αττικής

Σοκάρουν τα στοιχεία των παραβάσεων του Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κατέγραψαν σε λιγότερο από έναν μήνα οι πρώτες οκτώ κάμερες τεχνητής νοημοσύνης σε σημεία της Αττικής, στο πλαίσιο του σχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οι «έξυπνες» κάμερες τοποθετήθηκαν μόλις στις 15 Δεκεμβρίου 2025 και μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2026, δηλαδή σε διάστημα 25 ημερών, όπως αποκαλύπτει η Realnews, κατέγραψαν 28.973 παραβάσεις (!), 1.158 ημερησίως κατά μέσο όρο, που αφορούσαν μη χρήση ζώνης και κράνους, χρήση κινητού, παραβίαση της μέσης ταχύτητας και του ερυθρού σηματοδότη.

Προς το παρόν, οι κάμερες, οι οποίες εγκαταστάθηκαν σε σημεία τα οποία υπέδειξε η Ελληνική Αστυνομία ως υψηλής επικινδυνότητας για τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, λειτουργούν πιλοτικά ώστε να «εκπαιδευτεί» το σύστημα ΑΙ. Ωστόσο, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα διασυνδεθούν με το υφιστάμενο σύστημα της Τροχαίας, η οποία θα είναι αρμόδια και για τον καταλογισμό των προστίμων στους παραβάτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την επεξεργασία του υλικού των καμερών από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην κάθοδο της λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος της Αγίας Φωτεινής (δήμος Καλλιθέας), καταγράφηκαν πάνω από 8.000 παραβάσεις οδηγών που δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας ή μιλούσαν στο κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγούσαν.Παράλληλα, ο φακός της AI κάμερας «έπιασε» 1.028 οδηγούς οι οποίοι υπερέβησαν τοόριο ταχύτητας των 90 χλμ./ώρα.

Την ίδια περίοδο, η «έξυπνη» κάμερα που έχει τοποθετηθεί και λειτουργεί στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων και της λεωφόρου Χαλανδρίου (δήμος Αγίας Παρασκευής) κατέγραψε 5.872 οδηγούς που παραβίασαν τον ερυθρό σηματοδότη. Στη διασταύρωση της λεωφόρου Βουλιαγμένης και της οδού Τήνου (δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης) εντοπίστηκαν 13.722 οδηγοί που αδιαφόρησαν για το κόκκινο φανάρι και το παραβίασαν. Εντύπωση προκαλεί ότι, μόλις μέσα σε τέσσερις ημέρες από τις 5/1 έως και τις 8/1 υπήρξαν 351 παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη στο Σύνταγμα, όπως κατέδειξε η κάμερα που έχει τοποθετηθεί στη συμβολή της Πανεπιστημίου με τη Βασιλίσσης Σοφίας (δήμος Αθηναίων). Πρόκειται για στοιχεία τα οποία είναι ενδεικτικά για τη συμπεριφορά των οδηγών, ειδικά αν συνυπολογίσει κανείς ότι η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη αποτελεί την κύρια αιτία πρόκλησης δυστυχημάτων.

Τα σημεία στα οποία έχουν εγκατασταθεί οι οκτώ κάμερες του πιλοτικού συστήματος στην Αττική είναι:

Δήμος Αθηναίων: Πανεπιστημίου και Βασιλίσσης Σοφίας.

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου.

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου: Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ.

Δήμος Καλλιθέας: Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής (δύο κάμερες).

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης: Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου.

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως.

Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης: Λ. Ποσειδώνος και Ερμού.

Η λειτουργία

Οι νέες κάμερες θα καταγράφουν επτά τύπους παραβάσεων του ΚΟΚ και πιο συγκεκριμένα παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, κίνηση ή στάση σε λεωφορειολωρίδες, μη χρήση ζώνης ή κράνους, χρήση κινητού εν κινήσει, κίνηση σε Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) και παράνομη στάση και στάθμευση οχήματος. Κατά την καταγραφή παραβάσεων επιτρέπεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα η περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων πινακίδας για την εξακρίβωση της τήρησης των κανόνων για ανασφάλιστα οχήματα, για ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας και Δακτύλιο. Στο πλαίσιο του έργου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας θα λειτουργήσει ένα σύγχρονο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την καταγραφή και διαχείριση τροχαίων παραβάσεων. Σύμφωνα με τον νόμο, το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων ΚΟΚ και Προστίμων (ΕΗΣ) θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο ΕΗΣ θα διαβιβάζονται δεδομένα ελέγχων από όλες τις διαθέσιμες πηγές, όπως π.χ. από τα αρμόδια όργανα ελέγχου μέσω των φορητών συσκευών (tablets) και από τους οπτικούς αισθητήρες των καμερών, διασταυρωμένα με τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου. Τα δεδομένα των καμερών θα περιλαμβάνουν αρχεία εικόνας και βίντεο, καθώς και χρονικά και γεωγραφικά δεδομένα των παραβάσεων. Μέσω των κατάλληλων διεπαφών και διαλειτουργικοτήτων του συστήματος θα επιτυγχάνεται ο άμεσος αυτοματοποιημένος εντοπισμός των παραβατών, η έκδοση ψηφιακής πράξης βεβαίωσης παράβασης (ΠΒΠ) και η ηλεκτρονική επίδοσή της στον πολίτη μέσω της θυρίδας του στο gov.gr.

Παράλληλα, θα είναι εφικτή η ηλεκτρονική έκδοση και επίδοση κλήσεων στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη στο gov.gr, η ψηφιακή υποβολή ενστάσεων και ραντεβού με τις Αρχές μέσω τηλεδιάσκεψης (βιντεοκλήση) και η ηλεκτρονική πληρωμή προστίμων με κωδικό RF και αυτόματη ενημέρωση για ποινές και βαθμούς στο Σημείο Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ). Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα της ψηφιακής αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, άμεσα κατά την καταγραφή της παράβασης ως παρεπόμενη διοικητική ποινή της ΠΒΠ, χωρίς να απαιτείται η φυσική αφαίρεση του έντυπου εγγράφου αυτής, καθώς και η παρακολούθηση υποτροπών από οδηγούς.

Το σύστημα θα φιλοξενείται σε υποδομές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα διαλειτουργεί με τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα από το υπουργείο Μεταφορών, όπως το αρχείο αδειών οδήγησης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ, το μητρώο πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών, το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) και την ΕΛ.ΑΣ.. μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η αυτοτελής υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την επωνυμία Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔΥΣΕΑΣ) θα παρακολουθεί την είσπραξη των προστίμων και θα μεριμνά για την αποστολή των ληξιπρόθεσμων προστίμων μετά τους οκτώ μήνες στην ΑΑΔΕ.

Ψηφιακές κλήσεις

Οι παραβάτες θα λαμβάνουν αυτόματα ενημέρωση ότι έχουν νέα έγγραφα στη θυρίδα τους στο gov.gr, η σχετική ειδοποίηση θα αποστέλλεται με αναδυόμενο μήνυμα (push notification) στην εφαρμογή Gov.gr Wallet ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επίδοση, θα λαμβάνουν την κλήση εγγράφως. Το βεβαιωμένο πρόστιμο θα πρέπει να πληρωθεί εντός οκτώ μηνών. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, η οφειλή θα αποστέλλεται από την ΟΔΥΣΕΑΣ στην ΑΑΔΕ.

To σύστημα θα υποστηρίζει και την ψηφιακή ένσταση του παραβάτη, μέσω τηλεδιάσκεψης έπειτα από κλείσιμο ψηφιακού ραντεβού με την αρμόδια αστυνομική Αρχή. H ένσταση θα υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών ημερών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της ΠΒΠ στη θυρίδα πολίτη του gov.gr. Δηλαδή, μετά την πάροδο δέκα εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ΠΒΠ στη θυρίδα θα αρχίζει και η προθεσμία των τριών ημερών. Συνεπώς ο πολίτης πρακτικά θα έχει 13 ημέρες για την υποβολή της ψηφιακής ένστασης.

Το νέο σύστημα θα πραγματοποιεί ψηφιακή βεβαίωση των παραβάσεων και επίδοση της κλήσης μέσω της θυρίδας στο gov.gr και θα ενημερώνει το point system αφαιρώντας ηλεκτρονικά την άδεια οδήγησης, χωρίς να απαιτείται η φυσική αφαίρεση του έντυπου εγγράφου αυτής.

2.500 κάμερες συνολικά

Συνολικά, στο δίκτυο καμερών καταγραφής παραβάσεων προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία 2.500 καμερών σε αστικά δίκτυα και μέσα μαζικής μεταφοράς (2.000 σε σταθερά σημεία και 500 σε λεωφορεία ΟΣΥ για την επιτήρηση λεωφορειολωρίδων).

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την εγκατάσταση 388 νέων καμερών. Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί οκτώ κάμερες στο Λεκανοπέδιο. Το δίκτυο αυτό θα ενισχυθεί με άλλες 11 κάμερες μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου και με άλλες 33 κάμερες μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2026 θα έχουν τοποθετηθεί στο σύνολό τους και οι 388 κάμερες, οι οποίες έχουν αποκλειστικό σκοπό να καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δηλώνει στην «R» ότι η μεταρρύθμιση για την οδική ασφάλεια είναι μια δημόσια πολιτική με κοινωνικό πρόσημο και μια συνειδητή επιλογή ευθύνης. «Για την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η ασφάλεια στους δρόμους αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, γιατί πίσω από κάθε τροχαίο υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, ζωές που πρέπει να προστατευθούν. Με αυτό το σκεπτικό ξεκινήσαμε ήδη στην Αττική τοποθετώντας πιλοτικά οκτώ κάμερες σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας που μας έχει υποδείξει η ΕΛ.ΑΣ. Οι κάμερες καταγράφουν σοβαρές και αποδεδειγμένα επικίνδυνες παραβάσεις, από την υπερβολική ταχύτητα και την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, μέχρι τη χρήση κινητού και τη μη χρήση ζώνης ή κράνους. Είναι εμφανείς, λειτουργούν με ξεκάθαρους κανόνες και στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: οι κανόνες εφαρμόζονται».

Οπως τονίζει, αυτή η πρώτη παρέμβαση δεν είναι αποσπασματική. «Αποτελεί τη βάση για το επόμενο βήμα της μεταρρύθμισης: τη δημιουργία του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και διαχείρισης παραβάσεων. Ενα σύγχρονο ψηφιακό σύστημα μέσω του οποίου θα γίνονται η επιβεβαίωση, η διασταύρωση, η διαχείριση των παραβάσεων με ταχύτητα και διαφάνεια, βάζοντας τέλος στις καθυστερήσεις και τον κατακερματισμό του παρελθόντος. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η φιλοσοφία που διατρέχει αυτή την προσπάθεια. Δεν επιλέγουμε τη λογική της τιμωρίας. Μαζί με τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, επενδύουμε στην πρόληψη και στην αλλαγή κουλτούρας. Θέλουμε να χτίσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη, στην οποία η τήρηση των κανόνων δεν επιβάλλεται από φόβο, αλλά από συνείδηση», καταλήγει ο Δ. Παπαστεργίου.