Ουκρανία: Σφοδρό κύμα ρωσικών βομβαρδισμών με πυραύλους και drones σε Χάρκοβο και Κίεβο – 4 νεκροί στα πλήγματα

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν το πιο σφοδρό κύμα βομβαρδισμών με πυραύλους και drones στις δυο μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανέφεραν ουκρανοί αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι στο Χάρκοβο.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, έκανε λόγο για σύντομη, αλλά εντατική επιδρομή με πυραύλους.

🚨Overnight, russia bombed a Nova Poshta terminal near Kharkiv. 4 people were killed, and 6 others wounded‼️ Yes, a delivery service terminal. Barbarians! Terrorists! pic.twitter.com/4EUwB0rSi8 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) January 13, 2026



Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters άκουσαν εκρήξεις. Ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί θύματα ως τώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάπου 20 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν μέσα σε χονδρικά μια ώρα, σε αυτή που περιγράφτηκε ως η πιο εντατική επίθεση στην Ουκρανία ως αυτό το στάδιο φέτος.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν αναφερθεί στο μέγεθος της ρωσικής επιδρομής ως τώρα. Δεν έχει γίνει κάποιο σχόλιο από πλευράς Μόσχας.

Στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά), 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα των δυο κρατών, που γίνεται συχνά στόχος ρωσικών πληγμάτων, ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ ανέφερε πως τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στα περίχωρα της πόλης.

Πρόσθεσε πως άλλοι έξι πολίτες τραυματίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ