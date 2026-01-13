Ουκρανία: Σφοδρό κύμα ρωσικών βομβαρδισμών με πυραύλους και drones σε Χάρκοβο και Κίεβο – 4 νεκροί στα πλήγματα

Σύνοψη από το

  • Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν το πιο σφοδρό κύμα βομβαρδισμών με πυραύλους και drones σε Χάρκοβο και Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.
  • Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στα περίχωρα του Χαρκόβου και άλλοι έξι πολίτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ.
  • Κάπου 20 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν μέσα σε χονδρικά μια ώρα, σε αυτή που περιγράφηκε ως η πιο εντατική επίθεση στην Ουκρανία φέτος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Χάρκοβο

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν το πιο σφοδρό κύμα βομβαρδισμών με πυραύλους και drones στις δυο μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανέφεραν ουκρανοί αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι στο Χάρκοβο.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, έκανε λόγο για σύντομη, αλλά εντατική επιδρομή με πυραύλους.


Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters άκουσαν εκρήξεις. Ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί θύματα ως τώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάπου 20 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν μέσα σε χονδρικά μια ώρα, σε αυτή που περιγράφτηκε ως η πιο εντατική επίθεση στην Ουκρανία ως αυτό το στάδιο φέτος.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν αναφερθεί στο μέγεθος της ρωσικής επιδρομής ως τώρα. Δεν έχει γίνει κάποιο σχόλιο από πλευράς Μόσχας.

Στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά), 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα των δυο κρατών, που γίνεται συχνά στόχος ρωσικών πληγμάτων, ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ ανέφερε πως τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στα περίχωρα της πόλης.

Πρόσθεσε πως άλλοι έξι πολίτες τραυματίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το νόστιμο τυρί με την περισσότερη πρωτεΐνη και τις λιγότερες θερμίδες, σύμφωνα με ειδικό

«Μια φωτογραφία έσωσε τη ζωή της κόρης μου» – Η λάμψη στο μάτι που ήταν σημάδι ότι το μωρό είχε καρκίνο

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νέες πληροφορίες για τις πληρωμές-Ποια αλλαγή εξετάζεται

Εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα τις δύο επόμενες Κυριακές -Έλεγχοι για πλασματικές προσφορές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:28 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Οι στρατιωτικές επιλογές που εξετάζει ο Τραμπ ενώ επιβάλλει δασμούς σε όσους συναλλάσσονται με την Τεχεράνη – Τουλάχιστον 646 νεκροί στις διαδηλώσεις

Οι ΗΠΑ βρίσκονται μπροστά σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις των τελευταίων ετών στις σχέσεις ...
06:08 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Καταδίκασαν την «αντισημιτική ενέργεια» της πυρπόλησης συναγωγής στην πολιτεία του Μισισίπι

Τον εμπρησμό και την εκτεταμένη καταστροφή συναγωγής στο Μισισίπι καταδίκασε τη Δευτέρα η Αμερ...
05:24 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Ένας νεκρός σε επίθεση ουκρανικού drone στην περιφέρεια Μπριάνσκ

Ένας άμαχος έχασε τη ζωή του στο χωριό Στρατσόβα της περιφέρειας Μπριάνσκ, στα σύνορα με την Ο...
04:42 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Λίβανος: Ισραηλινά τανκ άνοιξαν πυρ δίπλα σε κυανόκρανους του ΟΗΕ – τους στόχευαν με λέιζερ

Η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL/UNIFIL) ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι