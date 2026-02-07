Σμήναρχος: «Είχε βάλει σαν Θεό του το χρήμα» – Τι λέει ο Γεώργιος Καμπάς για την υπόθεση του 54χρονου που συνελήφθη για κατασκοπεία

«Το πιο σημαντικό για εμένα και γεωπολιτικά είναι ότι η Κίνα πλέον αποκτά έναν επιθετικό προσδιορισμό πλέον εναντίον της Ελλάδας και της Ευρώπης γενικότερα», τόνισε ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Γεώργιος Καμπάς, ο οποίος μίλησε για την υπόθεση του 54χρονου σμηνάρχου της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στην 128 βάση, στο Καβούρι Αττικής με την κατηγορία της κατασκοπείας και το ερώτημα της εσχάτης προδοσίας.

Όπως έγραψε ήδη το enikos.gr, ο 54χρονος είναι αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή, χωρίς δικαίωμα πρόωρης αποφυλάκισης. Πρόκειται για τη βαρύτερη ποινή που προβλέπεται και μπορεί να εφαρμοστεί σε εν ενεργεία στρατιωτικό. Επιπλέον, εάν καταδικαστεί αμετάκλητα από την δικαιοσύνη, βάσει του νέου Νόμου Δένδια θα χάσει και την ιθαγένειά του.

«Δεν έχουμε ακούσει ξανά κάτι αντίστοιχο»

Ο Γεώργιος Καμπάς μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για την υπόθεση, αναφέροντας αρχικά πως «είναι μοναδική περίπτωση, εγώ τουλάχιστον 45 χρόνια που υπάρχω μέσα στις Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουμε ξανά ακούσει κάτι αντίστοιχο. Ειδικά για τα στελέχη της Αεροπορίας ξέρουμε πολύ καλά τι προσφέρουν. Έχουν και τους περισσότερους θανάτους εν ειρήνη. Στρατολογήθηκε γιατί είχε πρώτα από όλα χαλαρή συνείδηση και είχε βάλει σαν Θεό του -πάνω απ’ όλα δηλαδή- το χρήμα και δεν υπολόγιζε τίποτα άλλο. Βρισκόταν και στο τέλος της καριέρας του, σμήναρχος ήταν, οπότε έκανε αυτό το πράγμα».

Ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού τόνισε πως «εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό έγινε μέσα από ένα site και από ένα σύστημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μπορεί μέσα από ένα site να συζητάνε και να λένε τέτοια πράγματα. Πιστεύω ότι έγινε φυσική επαφή, καθώς ο άνθρωπος αυτός ταξίδευε πολύ συχνά στο εξωτερικό γιατί ήταν αξιολογητής του ΝΑΤΟ, άρα βρισκόταν σε διάφορα μέρη, μάλλον είχε εντοπιστεί κιόλας από τις κινεζικές αρχές. Και ένα ταξίδι στην Κίνα, μόνο έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα».

«Το πιο σημαντικό για εμένα και γεωπολιτικά είναι ότι η Κίνα πλέον αποκτά έναν επιθετικό προσδιορισμό πλέον εναντίον της Ελλάδας και της Ευρώπης γενικότερα», συμπλήρωσε.

«Άκρως απόρρητα και υψηλής διαβάθμισης ασφαλείας»

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καμπάς, ο σμήναρχος «δεν έστειλε επιχειρησιακά σχέδια, ο άνθρωπος ήταν μηχανικός-ηλεκτρονικός, άρα θα μπορούσε να στείλει ηλεκτρονικά σχεδιαγράμματα συστημάτων επικοινωνιών, ασυρμάτων, πρωτόκολλα επικοινωνίας που επικοινωνούν τα αεροπλάνα με τα ραντάρ και πρωτόκολλα λειτουργίας της πληροφορικής. Αυτά όλα τα πράγματα είναι άκρως απόρρητα και υψηλής διαβάθμισης ασφαλείας γιατί χρησιμοποιούνται στα πολεμικά αεροπλάνα και τα αντιαεροπορικά συστήματα εναντίον αυτών που το ΝΑΤΟ έχει απέναντί του, δηλαδή τη Ρωσία και την Κίνα».

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις του: