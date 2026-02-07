Ιταλία: Σοβαρά επεισόδια στο Μιλάνο με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιταλία: Σοβαρά επεισόδια στο Μιλάνο με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας

Σοβαρά επεισόδια έχουν ξεσπάσει, στην Ιταλία, σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό, στο Μιλάνο, καθώς αστυνομικοί συγκρούονται με διαδηλωτές.  Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου 5.000 νέοι, μαζί με μέλη των αυτόνομων συνδικάτων βάσης, διαδήλωσαν κατά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα.

Διαδήλωση για τα δάση

Η κινητοποίηση οργανώθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της αποψίλωσης των δασών που καταγράφηκε στην Κορτίνα Ντ ‘ Αμπέτσο, για να φτιαχτούν οι ολυμπιακές υποδομές, όπως και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό των τρανσέξουαλ αθλητών από τους Αγώνες.

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην πορεία διαδήλωσε ειρηνικά. Λίγο πριν από την ολοκλήρωσή της, όμως, άτομα με καλυμμένο το πρόσωπο άρχισαν να πετούν κροτίδες και καπνογόνα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με γκλοπ, χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνα. Έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί επτά προσαγωγές.

 

