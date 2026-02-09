Διεθνείς οργανώσεις καταδικάζουν την ποινή φυλάκισης 20 ετών στον Τζίμι Λάι

Διεθνείς οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάζουν την ποινή κάθειρξης 20 ετών που επέβαλε δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ στον πρώην μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Τζίμι Λάι, με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) και τη Διεθνή Αμνηστία να εκφράζουν ανοιχτά την αντίθεσή τους και να συνδέουν την απόφαση με την ελευθερία της έκφρασης.

Η τοποθέτηση της Διεθνούς Αμνηστίας

Η Διεθνής Αμνηστία σχολίασε την απόφαση, επισημαίνοντας ότι η επιβληθείσα ποινή συνιστά «επίθεση εναντίον της ελευθερίας της έκφρασης» και αποτυπώνει τη συνολική εικόνα των εξελίξεων στο Χονγκ Κονγκ.

«Η ποινή κάθειρξης που απαγγέλθηκε σε βάρος του Τζίμι Λάι είναι επίθεση εναντίον της ελευθερίας της έκφρασης που αντανακλά τέλεια τη συστηματική κατεδάφιση των δικαιωμάτων που άλλοτε χαρακτήριζαν το Χονγκ Κονγκ», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Η αντίδραση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χαρακτήρισε την απόφαση ιδιαίτερα βαριά, δίνοντας έμφαση στη διάρκεια της ποινής και στην ηλικία του καταδικασθέντα.

«Η βαριά ποινή 20 ετών κάθειρξης που επιβλήθηκε στον Τζίμι Λάι, 78 ετών, είναι, στην πράξη, καταδίκη σε θάνατο», ανέφερε το HRW, αποτυπώνοντας τη δική του εκτίμηση για τις συνέπειες της απόφασης.