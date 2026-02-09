Λίβανος: Στους εννέα ανήλθαν οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες Κυριακή στην Τρίπολη του βόρειου Λιβάνου, όταν παλιό κτίριο κατέρρευσε, με αποτέλεσμα τουλάχιστον εννέα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και έξι ακόμη να τραυματιστούν, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια. Το συμβάν έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από προηγούμενη κατάρρευση κτηρίου στην ίδια πόλη, σε μια περιοχή όπου πολλά ακίνητα παραμένουν επισφαλή μετά τον σεισμό του Φεβρουαρίου 2023.

Τι συνέβη στην Τρίπολη του Λιβάνου

Η κατάρρευση σημειώθηκε στη φτωχή συνοικία Μπαμπ ατ Ταμπάνα, όπου το κτήριο βρισκόταν σε κακή κατάσταση. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα σε προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από γειτονικά κτήρια, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ANI, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων ατυχημάτων.

Ο νεότερος απολογισμός των θυμάτων

Ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας, Ιμάντ Χαρίς, δήλωσε στον Τύπο ότι εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη χθεσινή κατάρρευση, ενώ έξι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Όπως διευκρίνισε, το κτήριο αποτελούνταν από δύο τμήματα με έξι διαμερίσματα το καθένα, ενώ περίπου 22 άνθρωποι εκτιμάται ότι βρίσκονταν στο εσωτερικό του τη στιγμή της κατάρρευσης.

Συνεχείς έρευνες μέσα στη νύχτα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, σωστικά συνεργεία εργάζονταν στα συντρίμμια, ενώ ασθενοφόρα παρέμεναν σταθμευμένα σε μικρή απόσταση, σύμφωνα με διαπίστωση δημοσιογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.

💨At least five people were killed after an old building collapsed in Tripoli, northern Lebanon, as rescue teams continued searching for survivors and nearby buildings were evacuated as a precaution.#Lebanon #Tripoli #BuildingCollapse #BreakingNews #PublicSafety pic.twitter.com/DweTaXco6T — News.Az (@news_az) February 8, 2026

Δηλώσεις δημάρχου και κυβερνητικών αξιωματούχων

Ο δήμαρχος της πόλης, Άμπντελ Χαμίντ Καρίμα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κηρύσσουμε την Τρίπολη πόλη πληγείσα από καταστροφή», επισημαίνοντας ότι πολλά κτήρια εξακολουθούν να μην είναι ασφαλή.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν διέταξε να κινητοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και να προσφερθεί στέγη στους ενοίκους του κτηρίου που κατέρρευσε, καθώς και σε όσους κατοίκους γειτονικών οικημάτων χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ έκανε λόγο για «καταστροφή», την οποία απέδωσε σε «χρόνια παραμέλησης που συσσωρεύτηκε».

Διαχρονικό πρόβλημα τα ετοιμόρροπα κτήρια στον Λίβανο

Στα τέλη Ιανουαρίου, άλλο ακίνητο κατέρρευσε στην Τρίπολη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν θάνατοι, γεγονός που ανέδειξε εκ νέου το σοβαρό πρόβλημα των ετοιμόρροπων κτηρίων στον Λίβανο. Πολλά ακίνητα ανεγέρθηκαν παράνομα, κυρίως κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου 1975-1990, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ιδιοκτήτες πρόσθεσαν ορόφους χωρίς άδεια.

Το 2024, η οργάνωση Διεθνής Αμνηστία εκτιμούσε ότι «χιλιάδες άνθρωποι» ζούσαν σε επικίνδυνα κτήρια στην Τρίπολη, περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε κυρίως την Τουρκία και τη Συρία. Η οργάνωση σημείωνε ότι η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στερεί «από τους κατοίκους τα μέσα για να χρηματοδοτήσουν επισκευές» ή να μετεγκατασταθούν «σε άλλα σπίτια», καλώντας τις αρχές «να αποτιμήσουν επειγόντως την ασφάλεια των κτηρίων σε όλη τη χώρα».