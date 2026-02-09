Λίβανος: Στους εννέα ανήλθαν οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Λίβανος: Στους εννέα ανήλθαν οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια
(AP Photo)

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες Κυριακή στην Τρίπολη του βόρειου Λιβάνου, όταν παλιό κτίριο κατέρρευσε, με αποτέλεσμα τουλάχιστον εννέα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και έξι ακόμη να τραυματιστούν, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια. Το συμβάν έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από προηγούμενη κατάρρευση κτηρίου στην ίδια πόλη, σε μια περιοχή όπου πολλά ακίνητα παραμένουν επισφαλή μετά τον σεισμό του Φεβρουαρίου 2023.

Τι συνέβη στην Τρίπολη του Λιβάνου

Η κατάρρευση σημειώθηκε στη φτωχή συνοικία Μπαμπ ατ Ταμπάνα, όπου το κτήριο βρισκόταν σε κακή κατάσταση. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα σε προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από γειτονικά κτήρια, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ANI, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων ατυχημάτων.

(AP Photo)

Ο νεότερος απολογισμός των θυμάτων

Ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας, Ιμάντ Χαρίς, δήλωσε στον Τύπο ότι εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη χθεσινή κατάρρευση, ενώ έξι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Όπως διευκρίνισε, το κτήριο αποτελούνταν από δύο τμήματα με έξι διαμερίσματα το καθένα, ενώ περίπου 22 άνθρωποι εκτιμάται ότι βρίσκονταν στο εσωτερικό του τη στιγμή της κατάρρευσης.

Συνεχείς έρευνες μέσα στη νύχτα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, σωστικά συνεργεία εργάζονταν στα συντρίμμια, ενώ ασθενοφόρα παρέμεναν σταθμευμένα σε μικρή απόσταση, σύμφωνα με διαπίστωση δημοσιογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.

Δηλώσεις δημάρχου και κυβερνητικών αξιωματούχων

Ο δήμαρχος της πόλης, Άμπντελ Χαμίντ Καρίμα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κηρύσσουμε την Τρίπολη πόλη πληγείσα από καταστροφή», επισημαίνοντας ότι πολλά κτήρια εξακολουθούν να μην είναι ασφαλή.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν διέταξε να κινητοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και να προσφερθεί στέγη στους ενοίκους του κτηρίου που κατέρρευσε, καθώς και σε όσους κατοίκους γειτονικών οικημάτων χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ έκανε λόγο για «καταστροφή», την οποία απέδωσε σε «χρόνια παραμέλησης που συσσωρεύτηκε».

(AP Photo)

Διαχρονικό πρόβλημα τα ετοιμόρροπα κτήρια στον Λίβανο

Στα τέλη Ιανουαρίου, άλλο ακίνητο κατέρρευσε στην Τρίπολη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν θάνατοι, γεγονός που ανέδειξε εκ νέου το σοβαρό πρόβλημα των ετοιμόρροπων κτηρίων στον Λίβανο. Πολλά ακίνητα ανεγέρθηκαν παράνομα, κυρίως κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου 1975-1990, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ιδιοκτήτες πρόσθεσαν ορόφους χωρίς άδεια.

Το 2024, η οργάνωση Διεθνής Αμνηστία εκτιμούσε ότι «χιλιάδες άνθρωποι» ζούσαν σε επικίνδυνα κτήρια στην Τρίπολη, περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε κυρίως την Τουρκία και τη Συρία. Η οργάνωση σημείωνε ότι η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στερεί «από τους κατοίκους τα μέσα για να χρηματοδοτήσουν επισκευές» ή να μετεγκατασταθούν «σε άλλα σπίτια», καλώντας τις αρχές «να αποτιμήσουν επειγόντως την ασφάλεια των κτηρίων σε όλη τη χώρα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:44 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Γαλλία: Παραιτείται ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας – Τι σημαίνει η ξαφνική αποχώρηση και τα σενάρια για τον ορισμό διαδόχου του

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά Ντε Γκαλό, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα...
17:46 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ αρνείται να παραιτηθεί, παρά την ασφυκτική πίεση λόγω του σκανδάλου Μάντελσον

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ,  στη Βρετανία, απηύθυνε έκκληση ενότητας προς τα στελέχη του στην ...
17:22 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Λάος: 6 νεκροί από νοθευμένο αλκοόλ σε ξενώνα νέων – Οργή γονέων για τα πρόστιμα-«χάδι» στους υπευθύνους

Οργή και αγανάκτηση εκφράζουν οι οικογένειες δύο εφήβων που πέθαναν από νοθευμένο αλκοόλ στο Λ...
16:48 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην φτωχογειτονιά της Τρίπολης

Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά την κατάρρευση ενός κτιρίου στην πόλη Τρίπολη, στο ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα