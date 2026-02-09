Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ταξίδι στο Λονδίνο με τον Γιώργο Γεροντιδάκη και τους γιους της – ΦΩΤΟ

Σταύρος Ιωακείμ

lifestyle

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ταξίδι στο Λονδίνο με τον Γιώργο Γεροντιδάκη και τους γιους της – ΦΩΤΟ

Ένα ταξίδι χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς στο εξωτερικό πραγματοποίησαν η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης, οι οποίοι βρέθηκαν στο Λονδίνο μαζί με τους δύο γιους της ηθοποιού. Το ερωτευμένο ζευγάρι άφησε για λίγο πίσω του την καθημερινότητα, επιλέγοντας την αγγλική πρωτεύουσα για μια σύντομη απόδραση.

Το ταξίδι αυτό είχε οικογενειακό χαρακτήρα, καθώς μαζί τους ήταν και τα δύο παιδιά της Ντορέττας Παπαδημητρίου, τα οποία έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Κώστα Πηλαδάκη. Η ίδια μοιράστηκε ορισμένες από τις στιγμές τους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας στο κοινό μια μικρή γεύση από την εξόρμησή τους.

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανάρτησε μια σειρά φωτογραφιών από το Λονδίνο. Σε ένα από τα στιγμιότυπα φαίνεται να ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον Γιώργο Γεροντιδάκη, ενώ σε άλλα πλάνα καταγράφονται στιγμές από τις βόλτες των παιδιών της στην πόλη.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, έγραψε χαρακτηριστικά: «London calling», επισημαίνοντας με τον τρόπο της πως, παρά την αναγνωρισιμότητά της, προσπαθεί όσο μπορεί να διατηρεί την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

18:18 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

