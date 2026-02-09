Ράφα Μπενίτεθ: «Νίκη που δίνει πίστη, αυτοπεποίθηση και βαθμολογική ώθηση»

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε σπουδαίο «διπλό» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», επικρατώντας του Ολυμπιακού με 1-0 και ρίχνοντάς τον από την κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος της Super League. Η νίκη αυτή είχε διπλό αντίκτυπο: όχι μόνο έδωσε βαθμολογική ανάσα στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, μειώνοντας τη διαφορά από τον τέταρτο Λεβαδειακό στους έξι βαθμούς με έναν αγώνα λιγότερο, αλλά ταυτόχρονα έφερε την ΑΕΚ στην πρώτη θέση, αφήνοντας τους «ερυθρόλευκους» πίσω.

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, δίνοντας έμφαση τόσο στην τακτική προσέγγιση του αγώνα όσο και στην ψυχολογική ώθηση που προσφέρει αυτή η νίκη ενόψει της συνέχειας, αλλά και της ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Η τοποθέτηση του Ράφα Μπενίτεθ

«Ξέραμε πως θα ήταν δύσκολο παιχνίδι και θα έπρεπε να ήμασταν συμπαγείς στην άμυνα, όπως και ήμασταν. Θα μπορούσαμε να ήμασταν ακόμα πιο επικίνδυνοι στις μεταβάσεις. Οι παίκτες προσπάθησαν από το 1ο μέχρι το τελευταίο λεπτό και τους αξίζουν συγχαρητήρια», τόνισε ο Μπενίτεθ, υπογραμμίζοντας την αμυντική συνέπεια της ομάδας του.

Στη συνέχεια, εστίασε στη σημασία της νίκης για τη συνολική πορεία του Παναθηναϊκού: «Η νίκη θα δώσει στους παίκτες πίστη και αυτοπεποίθηση στις ικανότητές τους. Για το πρωτάθλημα είναι τεράστια νίκη που θα μας δώσει ώθηση στη βαθμολογική μας κατάταξη. Δίνει ώθηση στον κόσμο, στο κλαμπ και ενόψει του ημιτελικού του Κυπέλλου».

