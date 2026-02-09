ΕΥΔΑΠ: «Ο αγωγός της Αίγινας δεν εμπίπτει στην ευθύνη μας – Άμεση λύση με τη συνδρομή της εταιρείας»

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Σε συνεργασία με τον Δήμο Αίγινας, η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε πως προχωρά άμεσα στην εφαρμογή εναλλακτικής λύσης παροχής νερού στο νησί, απαντώντας στα πρόσφατα δημοσιεύματα για τα προβλήματα υδροδότησης που έχουν ανακύψει. Στόχος είναι η άμεση και ασφαλής πρόσβαση των κατοίκων σε πόσιμο νερό, όπως επισημαίνεται στην επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας.

Στήριξη στις τοπικές κοινωνίες και συνεργασία με φορείς

Η ΕΥΔΑΠ επανέλαβε ότι διαχρονικά στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, παρέχοντας τεχνογνωσία και υποστήριξη όπου και όποτε απαιτείται. Όπως τονίζεται, βασική προτεραιότητα της εταιρείας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και η εξασφάλιση επάρκειας νερού, μέσω στενής συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς σε κάθε περιοχή όπου προκύπτει ζήτημα ύδρευσης.

Δεν ανήκει στην ΕΥΔΑΠ ο υποθαλάσσιος αγωγός

Στην ίδια ανακοίνωση, η ΕΥΔΑΠ διευκρινίζει πως ο υποθαλάσσιος αγωγός που συνδέει την Αίγινα με το δίκτυο της εταιρείας δεν ανήκει στην ιδιοκτησία της, ούτε και υπάγεται στην ευθύνη λειτουργίας και συντήρησής της. Παρά ταύτα, υπογραμμίζεται ότι η δέσμευση της ΕΥΔΑΠ για την επίλυση των προβλημάτων ύδρευσης παραμένει σταθερή, και γι’ αυτό, όπως σημειώνεται, προχώρησε σε άμεσες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεχή παροχή νερού στο νησί και να στηρίξει έμπρακτα την τοπική κοινωνία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ

«Σε απάντηση πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με την υδροδότηση της Αίγινας, η ΕΥΔΑΠ -ανταποκρινόμενη σε αίτημα της Δημοτικής Αρχής της Αίγινας για συνδρομή στην επίλυση του προβλήματος- προέκρινε σε συνεργασία με τον Δήμο Αίγινας εναλλακτική λύση υδροδότησης του νησιού, με στόχο τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν ταχύτερης και ασφαλούς πρόσβασης των κατοίκων σε πόσιμο νερό. Η εφαρμογή αυτής θα ξεκινήσει άμεσα.

Η ΕΥΔΑΠ διαχρονικά στέκεται αρωγός στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, παρέχοντας τεχνογνωσία και υποστήριξη όποτε αυτό απαιτείται, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της επάρκειας νερού. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται στενά με τους αρμόδιους φορείς.

Τέλος, η ΕΥΔΑΠ διευκρινίζει ότι ο υποθαλάσσιος αγωγός που συνδέει το δίκτυο υδροδότησης του νησιού με το σύστημα της ΕΥΔΑΠ δεν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας, ούτε εμπίπτει στην ευθύνη λειτουργίας και συντήρησής της. Η αποστολή της ΕΥΔΑΠ για την άμεση και αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων ύδρευσης όπου και όταν προκύπτουν, καθώς και η ευθύνη της απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, οδήγησαν στις άμεσες ενέργειες της Εταιρείας και σε αυτήν την περίπτωση».

