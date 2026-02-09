Κρήτη: Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά – Στο στόχαστρο «σκληρός» βραχίονας του οργανωμένου εγκλήματος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στα Χανιά, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ξεπερνά τα τοπικά όρια της παραβατικότητας και έχει δράση και εκτός Κρήτης. Η κινητοποίηση των αρχών θεωρείται από τις σοβαρότερες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή και εστιάζει σε έναν ιδιαίτερα «σκληρό» πυρήνα, ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιείται ως επιχειρησιακός βραχίονας του οργανωμένου εγκλήματος, με αυστηρή ιεραρχία, ξεκάθαρους ρόλους και μεθοδική λειτουργία.

Επιχείρηση υψηλής μυστικότητας και αποτελεσματικότητας

Η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από πολύμηνη και συστηματική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, η οποία κινήθηκε κάτω από συνθήκες απόλυτης μυστικότητας. Κατάφερε να συλλέξει και να αξιολογήσει κρίσιμα στοιχεία, «δένoντας» τη δικογραφία χωρίς να υπάρξει καμία διαρροή, γεγονός που επέτρεψε στην Αστυνομία να αιφνιδιάσει πλήρως τα φερόμενα μέλη της οργάνωσης.

Συλλήψεις υπό δρακόντεια μέτρα – Άγνωστος ακόμη ο αριθμός των εμπλεκομένων

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα Χανίων, με τις Αρχές να μην έχουν ανακοινώσει επίσημα, μέχρι στιγμής, ούτε τον ακριβή αριθμό των προσαχθέντων ούτε τα αδικήματα που τους αποδίδονται. Ωστόσο, πηγές κάνουν λόγο για άτομα με βαρύ ποινικό παρελθόν, κάτι που ανεβάζει τον βαθμό σοβαρότητας τόσο της αστυνομικής όσο και της δικαστικής διερεύνησης.

Πέρα από τα όρια της Κρήτης η έρευνα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον υπερτοπικό χαρακτήρα της υπόθεσης, καθώς οι Αρχές εξετάζουν διασυνδέσεις της εγκληματικής οργάνωσης με ευρύτερα κυκλώματα που δρουν σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι έρευνες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν περιορίζονται μόνο στην Κρήτη, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για ευρύτερη χαρτογράφηση και εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις

Η Ελληνική Αστυνομία διατηρεί σιγή ιχθύος, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες και αναμένεται να φωτίσουν το πλήρες εύρος της εγκληματικής δράσης. Όπως επισημαίνουν έμπειροι αξιωματικοί, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών στην Κρήτη.