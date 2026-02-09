Κρήτη: Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά – Στο στόχαστρο «σκληρός» βραχίονας του οργανωμένου εγκλήματος

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Κρήτη: Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά – Στο στόχαστρο «σκληρός» βραχίονας του οργανωμένου εγκλήματος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στα Χανιά, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ξεπερνά τα τοπικά όρια της παραβατικότητας και έχει δράση και εκτός Κρήτης. Η κινητοποίηση των αρχών θεωρείται από τις σοβαρότερες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή και εστιάζει σε έναν ιδιαίτερα «σκληρό» πυρήνα, ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιείται ως επιχειρησιακός βραχίονας του οργανωμένου εγκλήματος, με αυστηρή ιεραρχία, ξεκάθαρους ρόλους και μεθοδική λειτουργία.

Επιχείρηση υψηλής μυστικότητας και αποτελεσματικότητας

Η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από πολύμηνη και συστηματική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, η οποία κινήθηκε κάτω από συνθήκες απόλυτης μυστικότητας. Κατάφερε να συλλέξει και να αξιολογήσει κρίσιμα στοιχεία, «δένoντας» τη δικογραφία χωρίς να υπάρξει καμία διαρροή, γεγονός που επέτρεψε στην Αστυνομία να αιφνιδιάσει πλήρως τα φερόμενα μέλη της οργάνωσης.

Συλλήψεις υπό δρακόντεια μέτρα – Άγνωστος ακόμη ο αριθμός των εμπλεκομένων

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα Χανίων, με τις Αρχές να μην έχουν ανακοινώσει επίσημα, μέχρι στιγμής, ούτε τον ακριβή αριθμό των προσαχθέντων ούτε τα αδικήματα που τους αποδίδονται. Ωστόσο, πηγές κάνουν λόγο για άτομα με βαρύ ποινικό παρελθόν, κάτι που ανεβάζει τον βαθμό σοβαρότητας τόσο της αστυνομικής όσο και της δικαστικής διερεύνησης.

Πέρα από τα όρια της Κρήτης η έρευνα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον υπερτοπικό χαρακτήρα της υπόθεσης, καθώς οι Αρχές εξετάζουν διασυνδέσεις της εγκληματικής οργάνωσης με ευρύτερα κυκλώματα που δρουν σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι έρευνες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν περιορίζονται μόνο στην Κρήτη, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για ευρύτερη χαρτογράφηση και εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις

Η Ελληνική Αστυνομία διατηρεί σιγή ιχθύος, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες και αναμένεται να φωτίσουν το πλήρες εύρος της εγκληματικής δράσης. Όπως επισημαίνουν έμπειροι αξιωματικοί, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών στην Κρήτη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:55 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Πύλος: Βίντεο ντοκουμέντο απο την στιγμή του ξυλοδαρμού του κομμωτή για ένα… κούρεμα – «Αν είχε όπλο, θα μου την είχε μπουμπουνίσει»

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης στον 51χρονο κομμωτή από πελάτη του, έξω από το ...
17:57 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Βόλος: Στη φυλακή η 38χρονη μητέρα για παιδική πορνογραφία και κακοποίηση ανηλίκου

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή Βόλου, η 38χρονη μητέ...
17:51 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Στο φως διάλογοι του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων: Οι αναφορές στον «Πούτιν» και τον «Πρόεδρο» και οι παραγγελίες – «Έχει δύο καρούμπαλα εδώ»

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που παρουσιάζει το enikos.gr ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος π...
17:35 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του κοριτσιού με περιπολικό στο νοσοκομείο – Καρέ καρέ οι αγωνιώδεις στιγμές

Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των αστυνομικών να μεταφέρουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο νοσοκομ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα