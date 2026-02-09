Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Από τη μία παρακαλάς να φύγει από τη ζωή, από την άλλη όταν συμβαίνει καταλαβαίνεις τι είναι αυτή η απώλεια»

Σταύρος Ιωακείμ

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Από τη μία παρακαλάς να φύγει από τη ζωή, από την άλλη όταν συμβαίνει καταλαβαίνεις τι είναι αυτή η απώλεια»

Στο πλατό του The 2Night Show επέστρεψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, λίγες ημέρες μετά την απώλεια της μητέρας του. Ο παρουσιαστής εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος, με τη συγκίνηση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, ευχαριστώντας ανοιχτά όσους του στάθηκαν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Η έναρξη της εκπομπής είχε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη μητέρα του, με βίντεο που δημιούργησαν οι συνεργάτες του, το οποίο περιλάμβανε φωτογραφίες και στιγμές από τη ζωή της, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαριάς συναισθηματικής φόρτισης στο στούντιο.

Ο ίδιος, παίρνοντας πρώτος τον λόγο, θέλησε να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του, τόσο στους συνεργάτες του όσο και στον τηλεοπτικό σταθμό. «Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες για αυτό το βίντεο που έφτιαξαν για τη μητέρα μου. Η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή πριν από κάποιες ημέρες, δεν ένιωθα καλά και θέλω να ευχαριστήσω τον ΑΝΤ1 που μου έδωσε το οκ να μην κάνουμε τη Δευτέρα και την Τρίτη εκπομπές», είπε στην αρχή της τοποθέτησής του.

Αναφερόμενος στη σχέση της μητέρας του με την τηλεόραση, πρόσθεσε: «Πολλοί από σας τη γνωρίζετε και από την τηλεόραση, ελάχιστες φορές βγήκε, αλλά ίσως οι παλαιότερες κυρίες τη θυμούνται από τα πρωινά να μαγειρεύει ή να λέει πράγματα για τη ζωή μας. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα τόσα μηνύματα».

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής δεν έκρυψε την ψυχική του κατάσταση, περιγράφοντας πώς βίωσε τις τελευταίες ημέρες. «Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, αλλά είναι πάρα πολύ παράξενο από τη μία να παρακαλάς να φύγει από τη ζωή για να μην τυραννιέται, αλλά όταν αυτό συμβαίνει τότε καταλαβαίνεις τι είναι αυτή η απώλεια», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την αναφορά του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συμπλήρωσε: «Έγιναν όλα πάρα πολύ δύσκολα, ακόμα και μια διαφήμιση, μια ταινία, μια διαφήμιση που βλέπεις ένα παιδί να αγκαλιάζει τη μητέρα του. Οι ημέρες αυτές που με βλέπετε είναι οι πρώτες που τα ζω, αυτή είναι η νορμάλ πορεία».

18:02 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

17:40 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

17:05 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

16:38 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

