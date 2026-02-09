Σουδάν: Τουλάχιστον 30 νεκροί και 19 τραυματίες σε τρείς επιθέσεις κατά Κέντρων Υγείας στο Κορντοφάν

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας στο Κορντοφάν του Σουδάν, εξαιτίας μπαράζ επιθέσεων σε Κέντρα Υγείας, σύμφωνα με καταγγελία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Τα περιστατικά συνέβησαν μεταξύ 3ης και 5ης Φεβρουαρίου, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα, ανθρωπιστική αποστολή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ) έγινε στόχος εναέριας επιδρομής στο Βόρειο Κορντοφάν, με έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, 88.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, την ώρα που ο πόλεμος στη χώρα έχει ήδη οδηγήσει πάνω από 11 εκατομμύρια ανθρώπους στον ξεριζωμό και έχει προκαλέσει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.

Στο στόχαστρο τα Κέντρα Υγείας στο Νότιο Κορντοφάν

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, δήλωσε μέσω X πως «το σύστημα υγείας του Σουδάν υφίσταται επίθεση ξανά», αναφερόμενος σε τρεις επιθέσεις που σημειώθηκαν σε ιατρικές μονάδες του Νοτίου Κορντοφάν, το διάστημα 3-5 Φεβρουαρίου. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη περιοχή ήδη δοκιμάζεται από τον οξύ υποσιτισμό, ενώ έχει μετατραπεί σε κρίσιμο μέτωπο του πολέμου ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), που μάχονται από τον Απρίλιο του 2023.

Σοκαριστικός απολογισμός: Παιδιά και υγειονομικοί ανάμεσα στους νεκρούς

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, στις 3 Φεβρουαρίου, επίθεση σε κέντρο υγείας σκότωσε οκτώ αμάχους –ανάμεσά τους πέντε παιδιά και τρεις γυναίκες– ενώ άλλοι 11 τραυματίστηκαν. Την επομένη, νοσοκομείο έγινε στόχος με έναν νεκρό, ενώ στις 5 Φεβρουαρίου, νέα επίθεση σε άλλη μονάδα στοίχισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, μεταξύ αυτών και τέσσερις επαγγελματίες υγείας, ενώ άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν.

Ο Τέντρος απηύθυνε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα λέγοντας: «Όλος ο κόσμος θα όφειλε να υποστηρίξει την πρωτοβουλία για την ειρήνη στο Σουδάν, με σκοπό να τερματιστεί η βία, να προστατευτεί ο πληθυσμός και να ανοικοδομηθεί το σύστημα υγείας». Συμπλήρωσε επίσης ότι «το καλύτερο φάρμακο είναι η ειρήνη».

Χτύπημα σε ανθρωπιστική αποστολή – Κατακόρυφη αύξηση των εκτοπισμένων

Την Παρασκευή, οχηματοπομπή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στο Βόρειο Κορντοφάν. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA).

Η βία που σαρώνει την περιοχή έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους στο χείλος του λιμού. Όπως ανακοίνωσε ο ΟΗΕ, 88.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους το διάστημα Οκτωβρίου – Ιανουαρίου.

Η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο

Ο πόλεμος που πλήττει το Σουδάν έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει εκτοπίσει πάνω από 11 εκατομμύρια. Τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτηρίζουν την κατάσταση ως τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο, με τη βία να επεκτείνεται, τις δομές υγείας να καταρρέουν και τις προσπάθειες των διεθνών οργανισμών να παραμένουν ανεπαρκείς μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής.