Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ήττα του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό: «Δεν γίνεται να κερδίζουμε όλα τα ντέρμπι»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 0-1 από τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, δίνοντας έμφαση στη σημασία της συνολικής πορείας στο πρωτάθλημα και όχι ενός αποτελέσματος σε ντέρμπι.

«Είναι σημαντικό ματς, αλλά συνεχίζουμε – Δεν τελειώνει τίποτα»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού ρωτήθηκε για τον εκνευρισμό που φάνηκε να υπάρχει από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά και για τη διαχείριση της ήττας από τον αιώνιο αντίπαλο: «Δεν είναι η πρώτη φορά που χάνουμε από τον Παναθηναϊκό. Έχουμε επιβιώσει και κερδίσει πολλά πράγματα και τις προηγούμενες φορές που ηττηθήκαμε. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, αλλά παραμένει ένα ακόμη παιχνίδι του πρωταθλήματος. Δεν κερδίζεις ούτε χάνεις το πρωτάθλημα με ένα ματς. Δεχτήκαμε νωρίς το γκολ, εκείνοι ένιωσαν πιο άνετα και δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε επικίνδυνες καταστάσεις. Ούτε κι εκείνοι μας απείλησαν ιδιαίτερα. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δεν ήμασταν καλοί, αλλά συνεχίζουμε», δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ.

«Δεν γίνεται να κερδίζουμε όλα τα ντέρμπι»

Στο ερώτημα αν σκέφτεται να αλλάξει κάτι στην τακτική του ενόψει playoffs, τόνισε ότι οι ισορροπίες είναι λεπτές και όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες: «Δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Είναι ντέρμπι, παίζει και ο αντίπαλος και είναι δύσκολα ματς. Όσο καιρό είμαι εδώ, έχουμε κερδίσει περισσότερα ντέρμπι απ’ όσα χάσαμε. Δεν γίνεται να τα κερδίσουμε όλα. Μπορεί να φέρεις ισοπαλία, να χάσεις εντός έδρας, είναι μοιρασμένοι αγώνες που κρίνονται στις λεπτομέρειες».

«Στα ντέρμπι δεν μετράει η θέση, όλα είναι ανοιχτά»

Αναφορικά με το πλεονέκτημα που φαίνεται να έχει τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ισπανός τεχνικός υπογράμμισε: «Πριν από κάθε ντέρμπι λέω πως δεν έχει σημασία η θέση που βρίσκεται η κάθε ομάδα. Είναι ισορροπημένα ματς και για αυτό έχουν μεγάλη σημασία. Μπορεί να είσαι καλύτερος και να χάσεις ή χειρότερος και να κερδίσεις».

«Τον τίτλο τον παίρνει αυτός που κερδίζει τα μικρότερα παιχνίδια»

Ο Μεντιλίμπαρ ερωτήθηκε και για το αν τον ανησυχεί ότι ο Ολυμπιακός έχει μόνο μία νίκη σε ντέρμπι φέτος: «Δεν σημαίνει ότι δεν θα κερδίσουμε άλλα ντέρμπι. Βλέπω διαφορετικά το πρωτάθλημα. Τον τίτλο δεν τον παίρνει αυτός που δεν χάνει στα ντέρμπι, αλλά αυτός που κερδίζει τα μικρότερα παιχνίδια. Δίνω σημασία στη θέση μας και ξέρω ότι έχουμε περισσότερα πλεονεκτήματα από τις άλλες ομάδες. Θα προσπαθήσουμε να μην χάσουμε βαθμούς με τις μικρότερες ομάδες και να κερδίσουμε και τα ντέρμπι».

«Το γκολ ήρθε από λάθος σκέψη – Η φάση του Ζέλσον ήταν λάθος εκτέλεση»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στην καθοριστική ευκαιρία του Ζέλσον Μαρτίνς, συγκρίνοντάς τη με το γκολ που δέχθηκε η ομάδα του: «Όταν δεχτήκαμε το γκολ, πιέζαμε στο άλλο μισό του γηπέδου. Δεν πιστεύαμε το γκολ που δεχτήκαμε. Όλα ξεκίνησαν από μία λάθος πάσα προς τα πίσω. Είχαμε την ευκαιρία του Ζέλσον, στην οποία ήταν πιο εύκολο να στείλεις την μπάλα έξω παρά μέσα. Και ο Παναθηναϊκός έχασε μία παρόμοια ευκαιρία λίγο αργότερα. Όλα μπορούν να συμβούν. Προτιμώ ένα λάθος στην εκτέλεση παρά ένα λάθος στη σκέψη. Η φάση του Ζέλσον ήταν λάθος εκτέλεση. Το γκολ που δεχτήκαμε ήταν λάθος σκέψη και αυτό με ενοχλεί περισσότερο».

«Δείχνουμε νευρικότητα μετά το γκολ – Χάνεται η συγκέντρωση»

Σχετικά με την αντίδραση της ομάδας όταν δέχεται γκολ στα ντέρμπι, απάντησε: «Δεν ξέρω αν συνέβαινε και πέρσι, αλλά φέτος συμβαίνει. Όταν δεχόμαστε γκολ, δείχνουμε μία βιασύνη. Όχι αμέσως, αλλά στα επόμενα λεπτά. Υπάρχει νευρικότητα, διώχνουμε την μπάλα λάθος. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και να αποφύγουμε αυτήν τη νευρικότητα. Αν βρούμε ηρεμία, μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα».

«Ο Παναθηναϊκός ήταν οργανωμένος – Δεν είχαμε υπομονή και ποιότητα»

Τέλος, μιλώντας για την αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού, παραδέχτηκε ότι η ομάδα του δεν είχε καθαρό μυαλό μετά το γκολ: «Ο Παναθηναϊκός αμύνθηκε καλά και ήταν οργανωμένος. Φτάναμε μέχρι τα 15 μέτρα από την εστία τους, αλλά δεν είχαμε καλές αποφάσεις και σέντρες. Στις λίγες ευκαιρίες που κάναμε, δεν είχαμε ποιότητα. Δεν είχαμε την υπομονή και την ηρεμία που χρειαζόμασταν μετά το γκολ που δεχτήκαμε. Υπήρχε βιασύνη και καθόλου υπομονή».