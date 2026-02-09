ΑΑΔΕ: Μπαράζ ελέγχων για φοροδιαφυγή – Πού θα εστιάσουν οι ελεγκτές

Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

Εφορία
Φωτογραφία: Freepik

Τους 73.000 ελέγχους για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα προσπαθήσει να προσεγγίσει φέτος και ίσως και να ξεπεράσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ήδη οι έλεγχοι άρχισαν τον Ιανουάριο και συνεχίζονται και τον Φεβρουάριο με αμείωτη ένταση.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το διάστημα 2025-29, “η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, η ορθή δήλωση και η εμπρόθεσμη πληρωμή φόρων και τελών, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση της δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής”.

 Σύμμαχο για τους ελεγκτές θα είναι η τεχνολογία, με τη βοήθεια της οποία θα γίνουν περισσότεροι και πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι.

72.800 φορολογικοί έλεγχοι το 2026

Όπως προκύπτει από απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προβλέπεται η διενέργεια εντός του 2026, 72.800 φορολογικών ελέγχων.

Οι υποθέσεις ΦΠΑ, περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, υποθέσεις που προέκυψαν μετά από εισαγγελική παραγγελία αλλά και ανοιχτές υποθέσεις της τελευταίας 5ετίας μπαίνουν στο «στόχαστρο» των ελεγκτών.

Τι προβλέπει η απόφαση Πιτσιλή

Αναλυτικά, με βάση την Απόφαση:

  1. Το έτος 2026 θα διενεργηθούν 26.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), πλην των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
  2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 80% θα αφορά σε φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων του προηγούμενου εδαφίου, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
  3. Επιπλέον του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που ορίζονται στην παρ. 1, το έτος 2026 θα διενεργηθούν από τα ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, τις ΔΟΥ, τις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και τα ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης 25.400 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.
  4. Πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που ορίζονται στις παρ. 1 και 3, το έτος 2026 θα διενεργηθούν από τις ως άνω ελεγκτικές υπηρεσίες 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Άρθρο 2 Πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που ορίζονται στο άρθρο 1, το έτος 2026 θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) 18.000 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, καθώς και τουλάχιστον 900 έλεγχοι – έρευνες φοροδιαφυγής.

 

