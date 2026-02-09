Ιαπωνία: Αλματώδης άνοδος στο χρηματιστήριο του Τόκιο μετά τον εκλογικό θρίαμβο της Τακαΐτσι

Το χρηματιστήριο του Τόκιο κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο σήμερα, με κέρδη της τάξης του 5%, αμέσως μετά τον εκλογικό θρίαμβο της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, εξέλιξη που συνδέεται με σχέδια για αύξηση των κρατικών δαπανών και ευρείες φορολογικές ελαφρύνσεις, ενώ ειδικοί διατηρούν επιφυλάξεις για την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των μέτρων. Την ίδια ώρα, ο δείκτης Nikkei κινήθηκε σε ιστορικά επίπεδα, η πρωθυπουργός προχώρησε σε διάλυση της Κάτω Βουλής στα τέλη Ιανουαρίου και ο κυβερνητικός συνασπισμός εξασφάλισε πλειοψηφία δύο τρίτων, σύμφωνα με το NHK.

Άλμα στο χρηματιστήριο του Τόκιο

Το χρηματιστήριο στο Τόκιο καταγράφει αλματώδη άνοδο σήμερα (+5%), την επομένη του εκλογικού θριάμβου που κατήγαγε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για αύξηση των κρατικών δαπανών και κολοσσιαίες φορολογικές ελαφρύνσεις, αν και ειδικοί διατηρούν επιφυλάξεις για την εφαρμογή τέτοιων μέτρων και τα αποτελέσματά τους.

Ιστορικά επίπεδα για τον Nikkei

Περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), ο δείκτης Nikkei σημείωνε άνοδο 4,5%, στις 56.694 μονάδες, αφού έσπασε για λίγη ώρα, για πρώτη φορά στα χρονικά, το φράγμα των 57.000 μονάδων. Η κίνηση αυτή αποτυπώνει τη θετική αντίδραση της αγοράς στις πολιτικές εξελίξεις.

Πολιτικές εξελίξεις και κοινοβουλευτική πλειοψηφία

Η υπερσυντηρητική κ. Τακαΐτσι, η οποία έγινε τον Οκτώβριο η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε επικεφαλής της κυβέρνησης του αρχιπελάγους, επέλεξε να διαλύσει την Κάτω Βουλή στα τέλη Ιανουαρίου, καθώς ο κυβερνητικός συνασπισμός της δεν διέθετε παρά οριακή πλειοψηφία. Η επιλογή αυτή απέδωσε, καθώς το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ) και το Κόμμα της Καινοτομίας (Ισίν) εξασφαλίζουν πλειοψηφία δύο τρίτων στη Βουλή, σύμφωνα με το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.