Ενεργειακή κρίση: Περιορίζει τις πτήσεις από και προς την Κούβα – Αναστέλλεται ο ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη

Οι αρχές της Κούβας ενημέρωσαν τις αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις προς και από τη νήσο ότι ο ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη θα ανασταλεί για τουλάχιστον έναν μήνα, από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα. Την πληροφορία επιβεβαίωσε στέλεχος ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας, το οποίο μίλησε χθες Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ενημέρωση προς τις αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση όλων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις αεροπορικές συνδέσεις με την Κούβα. Σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας, «η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός (…) με καύσιμο αεροσκαφών από την Τρίτη 10η Φεβρουαρίου στις 00:00». Το στέλεχος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Το υπόβαθρο της ενεργειακής κρίσης

Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με οξύτατη ενεργειακή κρίση, η οποία επιδεινώθηκε μετά το τέλος του εφοδιασμού της με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, εξέλιξη που συνδέεται με πιέσεις της Ουάσινγκτον. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η αμερικανική απειλή για την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα πουλάει πετρέλαιο στη νήσο, η οποία τελεί υπό κομμουνιστική κυβέρνηση. Το πλαίσιο αυτό επηρεάζει άμεσα τις αερομεταφορές και οδηγεί στη συγκεκριμένη απόφαση για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών.