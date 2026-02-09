Κολομβία: Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί από τις ισχυρές βροχοπτώσεις

Enikos Newsroom

διεθνή

Κολομβία
(Photo by Handout / GOBERNACION DE NARINO OFICINA DE PRENSA / AFP)

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα σε διάφορες περιοχές της Κολομβίας, εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν τη χώρα – φαινόμενο σπάνιο για την εποχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών την Κυριακή. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή, καθώς, εκτός από τους θανάτους, καταγράφηκαν τραυματισμοί, αγνοούμενοι, αλλά και χιλιάδες πληγέντες.

Ιστορική αύξηση στις κατακρημνίσεις

Το κολομβιανό μετεωρολογικό ινστιτούτο IDEAM απέδωσε την έξαρση των φαινομένων σε ψυχρό μέτωπο που κινήθηκε από τη βόρεια Αμερική προς την Καραϊβική πλευρά της Κολομβίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Ιανουάριος έκλεισε με αύξηση 64% στις βροχοπτώσεις, σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο. Όπως επεσήμανε η υπηρεσία, το φαινόμενο συνδέεται άμεσα με την κλιματική κρίση.

Κατολίσθηση με επτά νεκρούς και καταστροφές στη Ναρίνιο

Τραγικές διαστάσεις πήρε η κατάσταση στον δήμο Μαγιάμα, στον νομό Ναρίνιο, στα νοτιοδυτικά της χώρας, όπου την Παρασκευή σημειώθηκε κατολίσθηση. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμού και ροές λάσπης, που σκέπασαν σπίτια. Σύμφωνα με τις αρχές, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έλαβαν τέλος μετά την κατολίσθηση (…) που δυστυχώς προκάλεσε επτά θανάτους, δύο τραυματισμούς, κατέστρεψε πέντε σπίτια και προκάλεσε ζημιές σε δομή υγείας», ανέφερε η τοπική αυτοδιοίκηση του νομού, ο οποίος συνορεύει με τον Ισημερινό.

Συγκλονιστικές εικόνες από την περιοχή

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αυτοδιοίκηση δείχνει τεράστιες μάζες λάσπης, μηχανήματα έργου, σωστικά συνεργεία, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και κατοίκους σε απόγνωση. «Έχουμε πολλές πληγείσες οικογένειες που αληθινά τα έχασαν όλα», δήλωσε στο δημόσιο δίκτυο RTVC ο Ραμίρο Βελάσκες, υπεύθυνος για καταφύγιο αυτοχθόνων στον δήμο Μαγιάμα.

Νεκροί και αγνοούμενοι σε άλλες περιοχές

Η κολομβιανή υπηρεσία αντιμετώπισης κινδύνων και καταστροφών (UNGRD) ανέφερε πως, ως την Πέμπτη, τουλάχιστον έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων: τέσσερις στην κοιλάδα Κάουκα και δύο στη Μαγδαλένα, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Παράλληλα, τρεις άνθρωποι αγνοούνται στην Κόρδοβα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:44 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Γαλλία: Παραιτείται ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας – Τι σημαίνει η ξαφνική αποχώρηση και τα σενάρια για τον ορισμό διαδόχου του

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά Ντε Γκαλό, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα...
17:46 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ αρνείται να παραιτηθεί, παρά την ασφυκτική πίεση λόγω του σκανδάλου Μάντελσον

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ,  στη Βρετανία, απηύθυνε έκκληση ενότητας προς τα στελέχη του στην ...
17:22 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Λάος: 6 νεκροί από νοθευμένο αλκοόλ σε ξενώνα νέων – Οργή γονέων για τα πρόστιμα-«χάδι» στους υπευθύνους

Οργή και αγανάκτηση εκφράζουν οι οικογένειες δύο εφήβων που πέθαναν από νοθευμένο αλκοόλ στο Λ...
16:48 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην φτωχογειτονιά της Τρίπολης

Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά την κατάρρευση ενός κτιρίου στην πόλη Τρίπολη, στο ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα