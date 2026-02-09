Κολομβία: Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί από τις ισχυρές βροχοπτώσεις

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα σε διάφορες περιοχές της Κολομβίας, εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν τη χώρα – φαινόμενο σπάνιο για την εποχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών την Κυριακή. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή, καθώς, εκτός από τους θανάτους, καταγράφηκαν τραυματισμοί, αγνοούμενοι, αλλά και χιλιάδες πληγέντες.

Ιστορική αύξηση στις κατακρημνίσεις

Το κολομβιανό μετεωρολογικό ινστιτούτο IDEAM απέδωσε την έξαρση των φαινομένων σε ψυχρό μέτωπο που κινήθηκε από τη βόρεια Αμερική προς την Καραϊβική πλευρά της Κολομβίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Ιανουάριος έκλεισε με αύξηση 64% στις βροχοπτώσεις, σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο. Όπως επεσήμανε η υπηρεσία, το φαινόμενο συνδέεται άμεσα με την κλιματική κρίση.

Κατολίσθηση με επτά νεκρούς και καταστροφές στη Ναρίνιο

Τραγικές διαστάσεις πήρε η κατάσταση στον δήμο Μαγιάμα, στον νομό Ναρίνιο, στα νοτιοδυτικά της χώρας, όπου την Παρασκευή σημειώθηκε κατολίσθηση. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμού και ροές λάσπης, που σκέπασαν σπίτια. Σύμφωνα με τις αρχές, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έλαβαν τέλος μετά την κατολίσθηση (…) που δυστυχώς προκάλεσε επτά θανάτους, δύο τραυματισμούς, κατέστρεψε πέντε σπίτια και προκάλεσε ζημιές σε δομή υγείας», ανέφερε η τοπική αυτοδιοίκηση του νομού, ο οποίος συνορεύει με τον Ισημερινό.

Συγκλονιστικές εικόνες από την περιοχή

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αυτοδιοίκηση δείχνει τεράστιες μάζες λάσπης, μηχανήματα έργου, σωστικά συνεργεία, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και κατοίκους σε απόγνωση. «Έχουμε πολλές πληγείσες οικογένειες που αληθινά τα έχασαν όλα», δήλωσε στο δημόσιο δίκτυο RTVC ο Ραμίρο Βελάσκες, υπεύθυνος για καταφύγιο αυτοχθόνων στον δήμο Μαγιάμα.

Νεκροί και αγνοούμενοι σε άλλες περιοχές

Η κολομβιανή υπηρεσία αντιμετώπισης κινδύνων και καταστροφών (UNGRD) ανέφερε πως, ως την Πέμπτη, τουλάχιστον έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων: τέσσερις στην κοιλάδα Κάουκα και δύο στη Μαγδαλένα, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Παράλληλα, τρεις άνθρωποι αγνοούνται στην Κόρδοβα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.