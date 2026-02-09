Ντόναλντ Τραμπ: «Οι δασμοί εκτόξευσαν το χρηματιστήριο – Ο Dow Jones θα φτάσει στις 100.000 μονάδες μέχρι το τέλος της θητείας μου»

Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: «Οι δασμοί εκτόξευσαν το χρηματιστήριο – Ο Dow Jones θα φτάσει στις 100.000 μονάδες μέχρι το τέλος της θητείας μου»
(AP Photo/Mark Schiefelbein, File)

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απέδωσε την ενίσχυση της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας και την ιστορικά υψηλή πορεία του χρηματιστηρίου στην πολιτική των δασμών που εφάρμοσε. Επανέλαβε την πεποίθησή του πως οι επιλογές του δικαιώνονται σταδιακά, επιμένοντας ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη στρατηγική του.

Προβλέψεις για το χρηματιστήριο

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τη μελλοντική εικόνα της αμερικανικής οικονομίας, εκτιμώντας ότι ο δείκτης Dow Jones θα αγγίξει τις 100.000 μονάδες έως το τέλος της θητείας του. Με έμφαση δήλωσε: «Ο Τραμπ είχε δίκιο σε όλα», προσπαθώντας να παρουσιάσει τη δική του οικονομική διακυβέρνηση ως θεμέλιο της σημερινής χρηματοπιστωτικής κατάστασης.

Μήνυμα προς τη δικαστική εξουσία

Παράλληλα με τις αναφορές του στην οικονομία, ο Τραμπ έστειλε έμμεσο μήνυμα προς τη δικαστική εξουσία, δηλώνοντας την ελπίδα του πως «το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ παρακολουθεί τις εξελίξεις». Η τοποθέτηση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα του εν μέσω των νομικών υποθέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

