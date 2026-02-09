Ντόναλντ Τραμπ: Τα έβαλε με σκιέρ έπειτα από δηλώσεις σχετικά με την εκπροσώπηση των ΗΠΑ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – «Είναι ένας χαμένος»

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Αμερικανός σκιέρ Χάντερ Χες, ύστερα από δηλώσεις του σχετικά με την εκπροσώπηση των ΗΠΑ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο ίδιος εξέφρασε ανάμεικτα συναισθήματα για το γεγονός ότι φοράει τη φανέλα της χώρας του, αναφερόμενος σε καταστάσεις που, όπως είπε, τον προβληματίζουν.

Το θέμα πήρε διαστάσεις, καθώς συνδέθηκε με την παρουσία προσωπικού της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη διοργάνωση, ενώ ακολούθησε ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, που επιτέθηκε στον αθλητή, αλλά και τοποθέτηση του συναθλητή του, Κρις Λίλις, με αιχμές προς τις αμερικανικές αρχές.

Οι δηλώσεις του Χάντερ Χες για την εκπροσώπηση της χώρας

Ο Χάντερ Χες, που θα συμμετάσχει στο αγώνισμα του ελεύθερου σκι, ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή (6/2) πώς νιώθει που εκπροσωπεί τις ΗΠΑ, μέσα σε ένα τεταμένο κλίμα που επικρατεί στη χώρα. Ο ίδιος απάντησε λέγοντας: «Προφανώς συμβαίνουν πολλά πράγματα που δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα, και νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για πολλούς άλλους». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Για μένα, το θέμα είναι περισσότερο ότι εκπροσωπώ τους φίλους και την οικογένειά μου στην πατρίδα, τους ανθρώπους που με εκπροσώπησαν πριν από μένα, όλα όσα πιστεύω ότι είναι καλά για τις ΗΠΑ… Το γεγονός ότι φοράω τη σημαία δεν σημαίνει ότι εκπροσωπώ όλα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ».

Ο Χες υπογράμμισε ότι το να εκπροσωπεί τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή του δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα, κάτι που, όπως φαίνεται, δεν πέρασε απαρατήρητο από τον πολιτικό κόσμο της χώρας.

Η αντίδραση του Τραμπ στο Truth Social

Οι δηλώσεις του Χάντερ Χες προκάλεσαν άμεση αντίδραση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος μέσω ανάρτησης στο Truth Social σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τον Αμερικανό αθλητή, γράφοντας: «Ο Αμερικανός σκιέρ Χάντερ Χες που συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ένας χαμένος στην κυριολεξία. Λέει ότι δεν εκπροσωπεί τη χώρα του στους τρέχοντες Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν είναι έτσι, δεν έπρεπε να είχε προσπαθήσει να συμμετάσχει στην ομάδα και είναι κρίμα που είναι μέλος της. Είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξεις κάποιον σαν αυτόν. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!».

Η παρέμβαση του Κρις Λίλις για την ICE

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου, τοποθετήθηκε και ο Κρις Λίλις, συναθλητής του Χες στο ελεύθερο σκι, ο οποίος αναφέρθηκε στην παρουσία της ICE στους Αγώνες, εκφράζοντας τη δική του αγωνία για το ζήτημα. «Νομίζω ότι, ως χώρα, πρέπει να επικεντρωθούμε στον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων και να διασφαλίσουμε ότι αντιμετωπίζουμε τους πολίτες μας, καθώς και όλους τους άλλους, με αγάπη και σεβασμό», δήλωσε ο Λίλις, ενώ κατέληξε λέγοντας: «Και ελπίζω ότι, όταν οι άνθρωποι βλέπουν τους αθλητές να αγωνίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, συνειδητοποιούν ότι αυτή είναι η Αμερική που προσπαθούμε να εκπροσωπήσουμε».