Κατερίνα Καινούργιου: Θα σταματήσω από την εκπομπή πριν από το Πάσχα

΄Κατερίνα Καινούργιου
Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή «Super Κατερίνα», καθώς η παρουσιάστρια πρόκειται να γεννήσει.

«17 Απριλίου είναι η ημερομηνία μου. Θα σταματήσω πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα με το καλό» ανέφερε.

«Μακάρι, επειδή το μωράκι είναι λίγο μεγάλο μέχρι στιγμής, να προλάβουμε το 17. Ξέρω πότε θα σταματήσω.  Εκείνες τις ημέρες πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα» πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Σε πρόσφατη τοποθέτηση της ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην τηλεόραση μόλις 15 μέρες μετά τον τοκετό, θέλει να απολαύσει τη λοχεία χωρίς πίεση.

«Νιώθω απίστευτα ευλογημένη… ήταν κάτι που ήθελα εδώ και πολλά χρόνια — ήταν όνειρό μου να γίνω μαμά» είχε περιγράψει μετά την ανακοίνωση της χαρμόσυνης είδησης.

Το όνομα που θα πάρει το μωρό

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο επιχειρηματίας, Παναγιώτης Κουτσουμπής υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης τον περασμένο Νοέμβριο, αφού πρώτα η παρουσιάστρια γνωστοποίησε την εγκυμοσύνη του.

Το ζευγάρι θα ονομάσει την κόρη του, Πολυξένη-Αλεξάνδρα.

