Τριαντάφυλλος για Χατζίδου: Δεν θα συνεργαζόμουν ξανά μαζί της, ακόμη κι αν δεν είχα να φάω

«Πυρά» εξαπέλυσε ο Τριαντάφυλλος εναντίον της Ελένης Χατζίδου, η οποία υποστήριξε για τον τραγουδιστή «όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια», επειδή εκείνος είχε πει ότι δεν θα συμμετείχε στο YFSF.

Ο Τριαντάφυλλος σε δηλώσεις του στην κάμερα του «Happy Day» στον ALPHA είπε «δεν ξέρω γιατί η Ελένη Χατζίδου βγάζει τόση κακία» και πρόσθεσε ότι «δεν θα ξανασυνεργαζόμουν μαζί της, ακόμη κι αν δεν είχα να φάω».

«Τα ίδια έκανε και ο άνδρας της όταν ήταν πορτιέρης»

Ο τραγουδιστής δεν δίστασε να αναφερθεί και στον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, κάνοντας μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση: «Τα ίδια έκανε και ο άνδρας της όταν ήταν πορτιέρης. Να του θυμίσετε εκεί στην πόρτα τι έκανε σε κάτι παιδιά. Να μάθει να σέβεται».

«Δεν μιλάμε με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και τον Σάκη Κατσούλη»

Ο Τριαντάφυλλος ρωτήθηκε και για τον Σάκη Κατσούλη και τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και συγκεκριμένα αν έχουν τσακωθεί και δεν μιλούν.

Ο τραγουδιστής απάντησε:  «Δεν μιλάμε με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και τον Σάκη Κατσούλη, να είναι καλά τα παιδιά, με το καλό το παιδάκι τους. Δεν υπήρξε τσακωμός. Χαθήκανε. Χάθηκα κι εγώ».

