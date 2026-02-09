Τριαντάφυλλος για Χατζίδου: Δεν θα συνεργαζόμουν ξανά μαζί της, ακόμη κι αν δεν είχα να φάω

«Πυρά» εξαπέλυσε ο Τριαντάφυλλος εναντίον της Ελένης Χατζίδου, η οποία υποστήριξε για τον τραγουδιστή «όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια», επειδή εκείνος είχε πει ότι δεν θα συμμετείχε στο YFSF.

Ο Τριαντάφυλλος σε δηλώσεις του στην κάμερα του «Happy Day» στον ALPHA είπε «δεν ξέρω γιατί η Ελένη Χατζίδου βγάζει τόση κακία» και πρόσθεσε ότι «δεν θα ξανασυνεργαζόμουν μαζί της, ακόμη κι αν δεν είχα να φάω».

«Τα ίδια έκανε και ο άνδρας της όταν ήταν πορτιέρης»

Ο τραγουδιστής δεν δίστασε να αναφερθεί και στον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, κάνοντας μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση: «Τα ίδια έκανε και ο άνδρας της όταν ήταν πορτιέρης. Να του θυμίσετε εκεί στην πόρτα τι έκανε σε κάτι παιδιά. Να μάθει να σέβεται».

«Δεν μιλάμε με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και τον Σάκη Κατσούλη»

Ο Τριαντάφυλλος ρωτήθηκε και για τον Σάκη Κατσούλη και τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και συγκεκριμένα αν έχουν τσακωθεί και δεν μιλούν.

Ο τραγουδιστής απάντησε: «Δεν μιλάμε με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και τον Σάκη Κατσούλη, να είναι καλά τα παιδιά, με το καλό το παιδάκι τους. Δεν υπήρξε τσακωμός. Χαθήκανε. Χάθηκα κι εγώ».

Δείτε το βίντεο: