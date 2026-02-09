Τέμπη – Μαρία Καρυστιανού: 57 άνθρωποι χάθηκαν, εκατοντάδες τραυματίστηκαν και τα βίντεο από τις κάμερες του ΟΣΕ εξαφανίστηκαν

Με αφορμή τη δίκη για την διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας στα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού, που έχασε την κόρη της στο δυστύχημα, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για «εξαφανισμένα βίντεο που δεν παραδόθηκαν ποτέ».

Μεταξύ άλλων, στην νέα της ανάρτηση στα social media, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει: «Τα βίντεο που δείχνουν την αλήθεια κατασχέθηκαν μεν από το πρώτο λεπτό με εντολή του Ανακριτή, Σωτήρη Μπακαιμη! Εξαφανίστηκαν δε!».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Σήμερα ήρθαμε άλλη μια φορά για τη ντροπιαστική για τη χώρα μας δίκη για τα εξαφανισμένα video της τραγωδίας των Τεμπών!

Σκεφτείτε τι μυστικά κρύβουν αυτά τα video για να τα έχουν ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ , αλλά και για να τα ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ από την πρώτη μέρα μετά την τραγωδία, όπως κατηγορούμενος, εκπρόσωπος της εταιρείας Security ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ σε αιφνιδιαστική ερώτηση της έδρας.

57 άνθρωποι χάθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν και τα video από τις κάμερες του ΟΣΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ!

Δεν παραδόθηκαν ποτέ!

Παρά το ότι κατασχέθηκαν από τον Εφέτη Ανακριτή, Σωτήρη Μπακαίμη που ορίστηκε με διαδικασία που διέταξε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης!

Τι ντροπή για την ελληνική δικαιοσύνη!

Τα βίντεο που δείχνουν την αλήθεια κατασχέθηκαν μεν από το πρώτο λεπτό με εντολή του Ανακριτή, Σωτήρη Μπακαιμη! Εξαφανίστηκαν δε!

Σήμερα αγνοείται η τύχη τους και αναρωτιόμαστε σε ποια γραφεία έχουν κρυφτεί, ώστε να προστατευτούν ή και να εκβιάζονται όσοι καίγονται από όσα αποκαλύπτουν;

Για αυτό, το σημερινό δικαστήριο που έχει δώσει όρκο να κάνει ότι πρέπει για να βγει η αλήθεια στο φως, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να καλέσει τον Εφέτη Ανακριτή ως μάρτυρα για να μάθει από πρώτο χέρι:

(Α) για ποιον λόγο δεν μπήκαν στη δικογραφία των Τεμπών τα video που κατέσχεσε την ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ; Στις 14.03.2023

(Β) για ποιον λόγο επανήλθε ο ίδιος Ανακριτής με νέες προσχηματικές παραγγελίες πολύ αργότερα, ζητώντας ξανά για τα μάτια του κόσμου ένα μικρό μέρος από τα video, ενώ από τις 14 Μαρτίου, ήδη δηλαδή από την πρώτη μέρα είχε φροντίσει να τα κατασχέσει όλα;

(Γ) πόσο συχνό ως αδύνατο είναι αστυνομικοί της ΔΕΕ και εισαγγελικοί λειτουργοί να μην εκτελούν ανακριτική εντολή;

(Δ) ακόμη και αν δεν εκτέλεσαν οι αστυνομικοί υπάλληλοι και οι εισαγγελείς την ανακριτική εντολή κατάσχεσης – που το αποκλείω- γιατί ο ανακριτής σιώπησε, έθαψε το γεγονός και δεν αναζήτησε ποτέ από κανέναν ευθύνες;

(Ε) γιατί ο ίδιος ποτέ δεν ζήτησε την άσκηση διώξεων κατά των υπαλλήλων της ΔΕΕ ή των εισαγγελικών λειτουργών που ανέλαβαν την κατάσχεση, αν ήθελε υποτεθεί ότι αυτοί δεν έκαναν δήθεν καλά τη δουλειά τους;

Μήπως γιατί η παραγγελία του για κατάσχεση εκτελέστηκε κανονικότατα, όπως άλλωστε και η ίδια η ΔΕΕ εγγράφως μας απάντησε, αλλά τα video όταν έφτασαν στον ίδιο εξαφανίστηκαν;

Πώς θα κάνει σήμερα το δικαστήριο της Λάρισας τη δίκη για τα χαμένα video των Τεμπών που δήθεν ποτέ δεν πήρε ο Ανακριτής, χωρίς τον Ανακριτή;

Πρόεδρος και Εισαγγελέας οφείλουν να δώσουν απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα που ακόμη και ο πιο αποστασιοποιημένος από την υπόθεση πολίτης απαιτεί να απαντηθούν!

Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας! Και κυρίως μην υποτιμάτε τον πόνο μας και τους νεκρούς των Τεμπών!».